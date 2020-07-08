Türkiye imdadımıza yetişti

Yeterli malzeme ve ekipman olmadığı için yeterli sayıda PCR testi yapamayan, bu yüzden de günde sadece 2 uçağa Ercan’a iniş hakkı veren KKTC hükümetinin imdadına yine Türkiye yetişti. İki ülke arasında imzalanan protokol gereğince Türkiye’nin çok hızlı bir şekilde adaya 20 bin adet test kiti, 2 adet PCR test cihazı ve ambulans göndereceği bildirildi.

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında Türkiye’nin yardımlarına ilaveten 15 bin adet test kiti alınması ve 15 genetik uzmanının görevlendirilmesi yönünde kararlar üretildi. Hükümetin geç de olsa almış olduğu kararların uygulamaya girmesi sonrasında, uçak seferlerinde artışların olması bekleniyor.

Süreci, Ankara Büyükelçisi takip edecek

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay dün yaklaşık beş saat süren toplantının açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti ile sağlık alanında yapılacak anlaşmanın detaylı bir şekilde Bakanlar Kurulunda ele alınıp değerlendirildiğini dile getiren Özersay, anlaşma maddelerin değerlendirilirken KKTC Ankara Büyükelçisine gerekli talimatı verdiklerini ve anlaşma imza sürecinin de başlamış olduğunu söyledi.

20 bin test kiti

Yapılacak ve yürürlüğe girecek olan sağlık alanındaki antlaşma çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ambulans, ventilatör, 20 bin test kiti, 2 adet PCR test cihazı hibe edeceğini vurgulayan Özersay, yapılan testler bağlamında test sayılarının da ciddi şekilde artırılacağını ve yapılan testlerin sürelerinin de kısaltılmış olacağını kaydetti.

15 bin adet PCR testi satın alınıyor

Alınan başka bir kararla, 15 bin adet PCR test kiti satın alınması konusunda gerekli yetkilendirmeyi Sağlık Bakanlığına yaptıklarını dile getiren Özersay, bir süredir YDÜ’nün de dahil olduğu süreç ile test yapma kapasitesini artırdıklarını fakat, Türkiye Cumhuriyeti ile yürürlüğe girme süreci başlayan sağlık alanındaki antlaşma çerçevesinde gelecek olan yeni kitler ve gerekse kendilerinin satın alacağı yeni kitlerle Sağlık Bakanlığı’nın test yapma kapasitesini çok daha fazla artırmış olacaklarını kaydetti.

15 adet genetik uzmanı istihdam edilecek

Bakanlar Kurulu’nda 15 adet genetik uzmanın istihdam edilmesi konusunda yetkilendirme söz konusu olduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın test çalışmalarını hızlandırabilmek ve bunların niteliğini ve kalitesini artırmak maksadıyla bu görevleri yapanların vardiya usulü çalışma sistemi dikkate alınarak karar üretildiğini kaydetti.

Özersay, salgın bağlamında daha önce alınmış ve yürürlüğe konulan tedbirleri, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası çerçevesinde Sağlık Bakanlığı altındaki kurulun almış olduğu kararları da değerlendirerek, ilave tedbirlerle ilgili görüş alışverişinde de bulunduğunu kaydetti.

Gerekli yerlere personel kaydırılacak

Bazı bakanlıkların daha önce alınan tedbir kararlarının uygulanmasında daha hızlı ve daha etkili sonuç alabilmeleri için personel kaydırmaları yapılarak desteklenmesi yönünde de karar üretildiğine dikkat çeken Özersay, “örneğin deniz limanlarımızdan Girne limanında bu seyahat çerçevesinde ülkemize gelen yolcuların daha düzenli ve güvenli bir sistem içerisinde ülkeye girişinin sağlanabilmesi için ilave bazı personel kaydırmaları (istihdam anlamında söylemiyorum) bir görevden başka bir yere görevlendirmeleri ile olarak takviye edilmesi güçlendirilmesi konusunda da bazı kararlar alınmıştır.”

Marketlerle ilgili düzenleme

Bakanlar Kurulu’nda aynı zamanda daha önce açıklamış oldukları, salgın döneminde alınan tedbirlerden bir tanesinin de marketlerle ilgili olarak akşam 22.00’de kapatma zorunluluğu kararı olduğuna dikkat çeken Özersay, bu konuda daha genel bir düzenlemeye gidileceğini söylediklerini, başlangıçta ilgili bakanlık olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın şimdi de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bu konuda çalışmalarını sonlandırmak üzere olduğunu söyledi.

Yeni sistem devreye konulana kadar gerek süpermarket, gerek market, bakkallar ve off-licanselerin bu süre zarfında akşam 22.00’de kapatma zorunluluğunu yürürlükten kaldırdıklarını dile getiren Özersay, toplantıda bu yasağı kaldırma yönünde karar aldıklarını kaydetti.

Polis sınavı ile ilgili düzenleme

“Polis Örgütü Sınav ve Derece Yükselme Tüzüğü” yani terfi tüzüğü olarak bilinen tüzüğü de bazı değişiklikler yapıldıktan sonra onaylama yönünde karar aldıklarını da dile getiren Özersay, Polis örgütü içerisinde yeni göreve gelen yeni yönetim ile istişare ederek ilgili sınav ve derece yükselme tüzüğünü yürürlüğe koyma kararı aldıklarını belirtti.

Bedelli Askerlik Yasasında değişiklik …

Bedelli askerlik imkanı ile bağlantılı Askerlik Yasası’nda, Değişiklik Yasa Tasarısını da değerlendirerek karara bağladıklarını dile getiren Özersay, bu tasarıyı Meclise sevk etme kararı aldıklarını söyledi.

Buna göre dört temel noktaya içeren Askerlik Yasasında değişiklik hususunu özetleyen Özersay, bunlardan birincisinin; 1 Ocak 2016 tarihi öncesinde gerek yoklama kaçağı gerek firar durumunda olan, yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için hak kaybına uğrayanların belirli bir miktar ödeme yapma suretiyle mükellefiyet hizmetlerini yerine getirebilmelerine imkan sağlayacak, mağdur olmalarını önleyecek bir tür af içeren bir değişiklik maddesi olduğunu kaydetti.

15 gün için 3 bin sterlin

Özersay, diğer maddeyle ise, daha önce, yurtdışında gerek eğitim gerekse çalışma maksadıyla bulunuyor olma hasebiyle, yasanın 15. Maddesi altında özel statüden yararlanan kişilerin 15 günlük askerlik hizmetlerini yerine getirdikten sonra geriye kalan 15 günlük askerlik hizmetlerini bu salgın nedeniyle yapmalarına gerek olmaksızın sadece 3 Bin Sterlin ödeme yaparak geriye kalan 15 günü yapmaktan muaf olmaları ve askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılacaklarını kaydetti.

6 bin sterlin ödeyerek muaf olacaklar

Özersay ayrıca, gerek eğitim gerek yurtdışında çalışma çerçevesinde özel statüde bedelli askerlik hak kazanmış ancak henüz hiç askerlik yükümlülüklerini yerine getirmemiş olanların yani 30 gün askerlik yükümlülükleri olanların 6 bin Sterlin ödeyerek mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılmalarına ilişkin düzenleme yaptıklarını belirtti.

Yurtdışında yaşayanlar bin sterlin ödeyecek

Yurtdışında doğan ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarla ilgili özel düzenleme de yaptıklarını dile getiren Özersay, özel statü ile bedelli hakkı bulunanların 31 Aralık 2022 tarihine kadar kendileri tercih ederse, Bin Sterlin ödeme yaparak mükellefiyet hizmetlerini yerine getirmiş sayılacaklarını kaydetti.

Yapılan bu düzenlemeleri Bakanlar Kurulu kararı olarak onaylandıklarını ve bunların yasa değişiklik tasarısı olduğunu vurgulayan Özersay, bu tasarının Meclis’te ilgili komitelerde görüşülüp Genel Kurul’da onaylandıktan ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Çalışma izinlerinin uzatılması için tüzük değişikliği…

Yapılan toplantıda salgın nedeniyle çalışma izin süresi dolanların yani Mart ayı içerisinde salgın başladıktan sonra çalışma izinlerini uzatamayanların çalışama izinlerinin uzatılmasına imkan verecek şekilde tüzükte değişiklik yapılmasına da karar verdiklerini dile getiren Özersay, gerek turist vizesi ile ülkeye girmiş ama salgın nedeniyle süreleri dolmuş olanların gerekse öğrenci izinleri ile ilgili olarak süreleri dolmuş olanlara bazı kolaylıklar getirerek, sürelerinin uzatıldığını, çalışma izinleri olarak da kolaylık getiren tüzük değişikliğine gittiklerini söyledi.

“Motorlu Araç ve Yol Trafik Yasa Tasarısı” onaylandı

“Motorlu Araç ve Yol Trafik Yasa Tasarısı”nı da onaylayarak Meclise sevk ettiklerini de dile getiren Özersay, bu yasa tasarısının Meclis’te onaylandıktan sonra araç muayene istasyonlarının kurulması ve bu hizmetin özelden alınması yönünde bir kapı açacak olan ve istasyonlarda çok daha hızlı ve kaliteli hizmetin alınması yönünde imkan verilecek bir adım atıldığını kaydetti.

Elektrik borcunu ödeyemeyenlere yeni imkân

Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını dile getiren Özersay, bunun da daha önce salgın döneminde borcunu ödeyemeyenlere bir imkan yaratıldığını, bu salgın döneminin uzamasıyla borcunu ödeyememiş olanlara yeni taksitli ödeme imkanı yaratan bir karara da Bakanlar Kurulu olarak imza attıklarını kaydetti.

Toplantıda rutin başka bazı kararlar da alındığını dile getiren Özersay, yabancıların mal satın almaları ve benzeri konuların onaylandığını; kamuda sözleşmeli çalışanların sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili kararlar alındığını belirtti.