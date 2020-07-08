Alkolün dozunu fazla kaçırdı!

Suna ERDEN

Girne'de alkollü olan Vedat Ergel, trafikte tartıştığı Adem Burak Bay’a önce hakaretler yağdırdı, ardından yumruklayarak burnunu ve dişini kırdı. Olaydan 3 gün sonra yakalanan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde alkollü olduğunu, hata yaptığını söylediği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 4 Temmuz 2020 tarihinde saat 02.30 sıralarında yaşanan olayda alkollü olan Vedat Ergel'in trafik yüzünden Adem Burak Bay ile tartıştığını söyledi. Polis, zanlının Bay’a, “Ne bakıyorsun” deyip, hakaretler yağdırdığını belirtti. Polis memuru, zanlının daha sonra Bay’ın yüzüne yumruk attığını, burnunu ve üst dişini kırdığını ifade etti.

Polis, Adem Burak Bay'ın Girne Akçiçek Hastanesi’nde muayeneye götürüldüğünü, zanlının ise aranan şahıs ilan edildiğini söyledi.

Polis, zanlının 7 Temmuz 2020 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını, ifadesinde “Alkollüydüm, yaptım bir hata" beyanında bulunduğunu belirtti. Polis, Bay'ın zanlının kendisinden özür dileyip aralarında anlaştıklarını söylediğini ve şikâyetini geri çektiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.