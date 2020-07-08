Taşkentlilerin yol isyanı: Artık yeter

Çiğdem AYDIN-Onur ULAĞ

Taşkent sakinleri, bozuk yollara dikkat çekmek için dün eylem yaptı. Yıllardır yol sorununun çözülemediğini, çukurların yama yapılarak kapatılmaya çalışıldığını belirten Taşkentliler, Trafikte ölmek istemiyoruz’, ’Vaat değil yol istiyoruz’, ‘Yol çilesi canımıza tak etti’ pankartlarıyla yola düştü.

Taşkent-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yolunda gerçekleştirilen eylemde Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, yola yatarak sorunlara dikkat çekmeye çalıştı.

Aşınan yolların, kopan asfalt parçalarının trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu belirten Taşkentliler, “Artık yeter” diyerek isyan etti. Diyalog’a konuşan Taşkentliler yetkililerin halkı ve yol güvenliğini umursamadığını savundu. Eylemi organize eden Köy muhtarı Durmuş Aşandır da “İnsanlar bu yollarda ölüyor kimin umurunda” diyerek gelmiş geçmiş tüm hükumetlere sitem etti. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de Ulaştırma Bakanına seslenerek, “Sayın Tolga Atakan bu kumaş artık yama tutmaz” dedi.

Muhtar yola yattı

Eylem dün sabah 07.00’de gerçekleştirildi. Bölge muhtarlarının öncülüğünde yapılan eyleme Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de destek verdi. Eylemde bir ara polis ile Taşkentliler karşı karşıya geldi. Araçlarıyla yolu kapatan Taşkentliler polis engeliyle karşılaşsa da eylemlerinden vazgeçmedi. Pankartlarla tehlike arz eden yolda yürüyen eylemciler, can güvenliklerinin olmadığını ifade etti. Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, yola yatarak sorunlara dikkat çekmeye çalıştı. Aşandır, aşınan ve kopan asfalt parçalarını eline alarak, “İşte yolun durumu bu. Her gün biraz daha aşınıyor” dedi. Daha sonra basın açıklaması yapan eylemciler olaysız bir şekilde dağıldı. Diyalog’a konuşan muhtar Durmuş Aşandır, Dikmen Belediye Başkanı Mehmet Çelebi ve bölge sakinleri, yetkililerin seslerine kulak vermesini istedi.

Ne dediler?

Durmuş Aşandır (Taşkent Muhtarı):

“2010 yılından beridir muhtarım. En az 15-20 defa Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları ile yazıştık. En az 50-60 defa da şahsen gidip görüştüm. Konuları takip etmek için ısrarlarımıza karşılık bir kaç defa yolumuzda belli başlı yerlere yamalar yapıldı. Ancak yamalar da amacına uygun yapılmadı. Örneğin bir bölüme yama yaptı 50 santim ilerisinde bozulan yola yapmadı. Bu yollarda her gün cambazlık yaparak evimize, işimize gidiyoruz. Karayolları bir duyuru yaptı; Taşkent yolu projesi hazırdır diyor. O zamandan bu zamana 3 yıldır bir paranın blokesi yapılmaz mı? Bizzat Maliye Bakanlığı’ndan araştırdım bahsettikleri proje için Maliye’de hazır bir para yoktur bloke edilmiş değildir. Resmen bizlerle dalga geçiyor bu hükümet. Bu yollarda ne yapsın insanlar ölsünler mi?. İnsanlar ölseler de bu hükümetin umurunda değildir.”

Yüksel Çelebi (Dikmen Belediye Başkanı)

“ Bu yolun neden yetkililerce terk edildiğini ve bölgeye olan ilgisizliğini anlamış değilim. Hükümet tamamen buraları boş vermiştir. Zaman zaman uyduruk yamalarla buralarda bir şeyler yapıyorlar. Ben şahsen Ulaştırma Bakanına seslenmek istiyorum; “Sayın Tolga Atakan bu kumaş artık yama tutmaz” bu yüzden artık sabrımız taştı. Bu hükümetin sessizliğini anlamamızı beklemesinler. Devletin bizlere bu yolu sağlaması gerekiyor. Hepimiz vergilerimizi veriyoruz, üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz. Bu muameleyi görmeye devam edersek bilin ki, bu kez adresimiz Bakanlığın önü olacak.”

Barış Can

“Bizler vatandaş olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getiriyoruz. Vergilerimizi ödüyoruz, sigortamızı yapıyoruz. Seyrüsefer istiyorlar yapıyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Biz bu yollarda cambazlık yapmak zorunda değiliz. Bu yolu sadece Taşkentliler değil on binlerce insan kullanıyor. Bilmeyen birileri direksiyon hâkimiyetini kaybedip birinin ölümüne neden olabilir. O zaman bunun bedelini kim ödeyecek sorarım size. Ben söyleyeyim kimse ödemeyecek olan canı yanan insanlara olacak.”

Engin Sağlı

“Bu yollardan çok şikâyetim vardır. 6 yıldır Taşkent’te yaşıyorum emekli oldum ama ailemiz bizi ziyarete gelirken yüreklerimiz ağzımıza geliyor. İnsanların canı yanmasın, ölüm olmasın istiyoruz. Ancak kimsenin umurunda değil. Büyük felaketler olacak. Bu yolların yapımından kim sorumluysa yapsın, bunun vicdan yükü ağır olacak.”

Mustafa Tayfuner

“Çok da bir şey söylemeye gerek yok aslında. Buradan çağrı yapıyorum Sn. Bakanımız Tolga Atakan gelsin kendi arabasıyla bu yollardan geçsin. Kendisi geçerken bu yollardan karşıdan da bir kamyon veya araba gelsin ve söylesin bize ne hissettiğini, başka bir şey söylemeye gerek kalmayacak zaten.”

Cem Münüroğlu

“Bırakın yeni yolu yama isteriz. O derece taleplerimizi düşürdük. Yama dahi yapamayan bir devlet olduk ona üzülüyorum. Gerçekten yama dahi yapamıyoruz. Kaza olmasındansa yolu kapatsınlar daha iyi olur. Kaza olup da insanlar öleceğine yolu kapatsınlar.”