"Cinayeti namusum için işledim"

Suna ERDEN

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde tek başına yaşayan 83 yaşındaki Veysi Akdeniz’i işkence ile öldüren Türkmenistanlı Azat Nurmamedov dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Akdeniz’i bıçaklayıp, kafasına tavayla vuran, 2 bin TL, 10 dolar, 465 Sterlin, 555 Euro, iki bankamatik karttı ve banka dekontlarını çaldığı ortaya çıkan zanlı bir önceki duruşmada söylediklerini tekrarladı. Söz hakkı alan zanlı, “Namusum için öldürdüm” dedi.

Cinayet soruşturmasını yürüten polis, zanlı Azat Nurmamedov’un Yeniknet’te yaşayan 83 yaşındaki Veysi Akdeniz’i öldürdüğünü söyledi. Polis, zanlının bıçağı Akdeniz’in karnına bir kez soktuktan sonra başını defalarca mermer zemin üzerine vurup, boğazını sıkarak öldürdüğünü anlattı.

Polis, zanlının ayıca Akdeniz’e tekme attığını, öldürmeden önce kafasına tava ile vurduğunu da söyledi. Olaydan sonra kaçan zanlının Lefkoşa’da saklandığı evde tespit edilip, tutuklandığını kaydeden polis, sorgusunda suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlının cinayetin ardından Akdeniz’e ait 2 bin TL, 10 Dolar, 465 Sterlin, 555 Euro, iki bankamatik karttı ve banka dekontlarını çaldığını hatırlattı. Polis, banka dekontları ve kartların Ortaköy bölgesinde tespit edildiğini ifade etti. Alınması gereken ifadeler olduğunu, olay mahalli ile çevresinde bulunan kamera kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirten polis, ek süre istedi.

Aynı şeyi söyledi

Mahkeme hakkında planlı adam öldürme suçundan soruşturma başlatılan zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verirken, söz hakkı verilen Azat Nurmamedov, bir önceki duruşmada söylediklerini tekrarladı. Zanlı “Bu işi namusum ve şerefim için yaptım” iddiasını yineledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 10:34