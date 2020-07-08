Şikâyet geri çekildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Cemsa Karting’in park yerinde Ifeanyi Charles Obıora’yı darp edip, parasını ve kıymetli eşyalarını çalan Somtochukwu Chidozie Ndubuısı, Onyekwere Addiphus Onyedıkalhi ve Tiennebası Uyioghosa Amaıtem hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlıların çaldıkları telefonu, takıları ve parayı arkadaşlarının aracılığıyla Obıora’ya iade ettiği belirtilirken, şikâyetin geri çekildiği açıklandı. Zanlılar dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, Nijerya uyruklu Ifeanyi Charles Obıora’nın 2 Temmuz tarihinde Adli Şube’ye başvurup, Cemsa Karting’in park yerinde kimliği meçhul şahıslar tarafından soyulduğunu söylediğini aktardı.

Polis, Obıora’nın şahıslar tarafından darp edildikten sonra iPhone X Max marka cep telefonunun, boynunda takılı bulunan altın kolyenin, cebinde bulunan 850 TL nakit parasının, Airpod marka kulaklığının, Rolex marka saatinin ve Access marka ATM kartının çalındığına dair şikayette bulunduğunu kaydetti.

Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, olay yerindeki güvenlik kameralarının incelendiğini kaydeden polis, zanlıların tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların 3 Temmuz tarihinde gözaltına alındıklarını, Lefke’de kaldıkları evde yapılan aramada Rolex marka saatin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların aldıkları eşyaları arkadaşlarının aracılığıyla Obıora’ya iade ettiğini ve şikayetin geri çekildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, ek süre talep etti.

Mahkeme zanlıların 3 gün daha polis gözetiminde kalmasını uygun buldu.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 10:30