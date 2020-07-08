Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Yönetimindeki tankerin direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet Taş isimli sürücü ölümden döndü. Taş, tankerin devrilmesi sonucu sıkıştığı yerden, ön camı kırarak, araçtan çıkmayı başardı.

Polisten alınan bilgiye göre; dün saat 12.00 sıralarında PG 345 plakalı su tankeri ile Gazimağusa istikametine seyreden Ahmet Taş, direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı. Taş’ın yönetimindeki tanker önce bankete düştü ardından devrildi. Kaza sonucu hafif yaralanan sürücü Taş ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 10:38