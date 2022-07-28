İşçi tarafı tepkili

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı. İtirazların reddedildiği toplantıda, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak asgari ücret 7 Temmuz’da belirlendiği gibi brüt 9 bin 885 TL ve net 8 bin 600 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, dün, saat 15.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda toplandı.

Toplantı başladıktan yaklaşık yarım saat sonra ise, asgari ücrete yapılan itirazların reddedilmesi ve 7 Temmuz’da belirlenen asgari ücretin oylamaya sunulması üzerine işçi tarafı masayı terk etti.

Devlet ve işveren taraflarının yaptığı oylamada ise, asgari ücret brüt 9 bin 885 TL ve net 8 bin 600 TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Serdaroğlu: Üzüldük

İşçi tarafı temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, toplantıyı terk etmelerinin ardından, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, HP’nin artış değil insanın insan gibi yaşaması için gerekli bir unsur olduğunu yineleyerek, toplantıda yapılan itirazların oylamaya sunulmasını eleştirdi. “İtirazlar oylanmak için değil, değerlendirmek içindir” diyen Serdaroğlu, Hükümet ile işveren taraflarının salt çoğunluğa sahip olduğunu söyledi.

Çalışma Bakanının “İşverenleri çok güzel savunduğunu” iddia eden Serdaroğlu, “Asgari ücretliyi açlık sınırının altına mahkum ettiler. Çalışma Bakanının çalışandan fazla işverenleri düşündüğünü üzülerek gördük” dedi.

Taçoy: Ne ağlatır ne güldürür

Toplantının ardından basına konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, asgari ücretin 7 Temmuz’da belirlenen rakamda kalmasına karar verildiğini ve 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde brüt 9 bin 885 TL ve net 8 bin 600 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

“Belirlenen rakam ne ağlatır ne güldürür” diyen Taçoy, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

Taçoy, sektörlere verilen desteklerden de bahsederek, Eylül ayı için yeni bir paketten bahsetti.

Arhun: Bize göre açlık sınırının üzerinde

İşveren tarafı temsilcisi Metin Arhun da, asgari ücretin hayırlı olmasını diledi ve belirlenen rakamın kendilerine göre açlık sınırının üzerinde olduğunu kaydetti.

Yeni asgari ücretin 2013 yılında beridir sterlin bazında en yüksek ücret olduğunu söyleyen Arhun, “İşçi tarafının daha anlayışlı olmasını bekliyorduk. Bunun yerine ısrarla Hayat Pahalılığı oranını talep ettiler” diyerek, işçi tarafının tutumundan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.