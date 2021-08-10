Zamanlaması dikkat çekici

Cumhurbaşkanlığı, CTP Milletvekili Özdil Nami’nin Rum basınına verdiği demeci değerlendirerek, “müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması mümkün değil” açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, “CTP Milletvekili Özdil Nami’nin bir Rum gazetesine yaptığı açıklamalar esef ve üzüntü verici olduğu kadar, zamanlama açısından da oldukça dikkat çekicidir” denildi.

“Rum-Yunan ikilisi, Anavatan Türkiye tarafından da desteklenen ve tek gerçekçi çözüm yolu olan egemen eşit 2 devlete dayalı çözüm önerisine ve uluslararası hukuk ile insan haklarına uygun şekilde uygulamaya konulan Kapalı Maraş açılımına karşı çıkarken, Sayın Nami de Rum gazetesine yaptığı açıklamada bunlara karşı çıkmıştır” şeklinde süren açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rum-Yunan ikilisi ‘müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasını’ talep ederken, Sn. Nami de aynı talepte bulunmakta ve Rum-Yunan ikilisinin ileri sürdüğü şekilde Anavatan Türkiye’yi ‘Kıbrıs Türkleri üzerinde kontrol kurmaya çalışmakla’ suçlamaktadır. Bu talepler ile Türkiye’ye yönelik suçlamaların örtüşmesi de tesadüfü olamaz.”

“Müzakereler Crans Montana’da kaldığı yerden başlamalı” talebinin “gerçekleşmesi mümkün olamayan federasyon masalını yeniden gündeme getirmek” ve “Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılması ile Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığına son vermekle eş anlamlı” olduğu kaydedilen açıklamada, “Elbette ki bunlar kabul edilemez. Bu arada Rumların oluşturduğu ‘İngiltere Kıbrıslılar Örgütü’nün de harekete geçerek ‘Türkiye’nin garantörlüğü olamadan federasyona dayalı çözüm istiyoruz’ açıklaması da bir diğer dikkat çekici husustur” denildi.

2 devlete dayalı çözümden dönüş yok

Açıklama şöyle sürdü:

“Kıbrıs konusuyla ilgili 53 yıllık müzakere süreci ile Annan Planı referandumunda ve Crans Montana görüşmelerinde yaşananlar federal temele dayalı bir çözümün mümkün olamayacağını gözler önüne sererken, Anavatan Türkiye’nin de destek verdiği egemen eşit 2 devlete dayalı çözüm önerimiz Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar tarafından Cenevre’de ilk kez müzakere masasına getirilmiş olup, bundan asla geriye dönüş yoktur.

Akıncı’nın müzakerecisi olan Sayın Nami’nin, Crans Montana’da Rum tarafının, Türk tarafına federasyon adı altında azınlık hakları önerdiğini, siyasi eşitliği kabul etmediğini ve ‘sıfır asker sıfır garanti’ dayatmasında bulunduğunu bilmesine rağmen, şimdi ‘müzakereler Crans Montana’da kaldığı yerden başlamalı’ diyerek kime hizmet etmektedir?

Sayın Nami ve diğerleri bilmelidir ki, halkımızın bir 50 yıl daha federasyon masalı uğruna müzakere masalarında zaman kaybedilmesine tahammülü kalmamıştır. Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına tek çözüm yolu egemen eşit 2 devletin varlığına dayalı çözüm şeklidir. Sayın Nami de Kıbrıs’ın gerçeklerini öğrenip, ona göre konuşmalıdır.”

