Sanatçılar onurlandırıldı

Ömer KADİROĞLU

Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi’nde önceki akşam düzenlenen etkinlikte Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu tarafından Tiyatro “SU” ve Nostalji Halk Dansları Ekiplerine teşekkür belgeleri verildi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Hulusioğlu, her iki ekibe de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hulusioğlu, “Özveriniz, emekleriniz ve başarılarınız için, Çatalköy’e ve Çatalköy halkına kültür ve sanatı doğru noktada tanıttığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Çatalköy’de kültür sanatın daha da ileriye taşınacağını ifade eden Hulusioğlu, iki ekiple de sanat aktivitelerini ve sosyal aktiviteleri yapabilmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Çatalköy Belediyesi Nostalji Halk Dansları eğitmeni Erbil Akün de “Böyle bir topluluk içerisinde olmak benim için onur ve gurur verici bir olaydır. Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’na bizlere bu şansı verdiği için teşekkür ederim” dedi.

Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik ise “Çatalköy’de sanat meselesi ülkenin en önemli noktasındadır. Biz bu çıtayı daha da yukarıya çıkaracağız” ifadelerini kullandı



