Zeytin ağaçları kül oldu

İskele bölgesinde Altınova ile Ağıllar köyü arasındaki tepelik arazide dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Büyük uğraşlar sonucu 6 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 900 dönümlük arazi içinde bulunan kuru otlar, ekinler, maki bitki örtüsü ve muhtelif sayıda çam, harnup ve zeytin ağaçları zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; yangın dün 14.15’te, Altınova-Ağıllar köyü arasındaki tepelik arazide çıktı. İtfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri ile bölge halkı iş araçlarıyla karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ve bir uçak da havadan müdahale etti.

Büyük uğraşlar sonucu 6 saatte kontrol altına alınan yangında ilk tespitlere göre yaklaşık 900 dönümlük arazi içinde bulunan kuru otlar, ekinler, maki bitki örtüsü ve muhtelif sayıda çam, harnup ve zeytin ağaçları zarar gördü. Soğutma çalışmaları için uçağın ise Türkiye'den gönderildiği belirtildi.

Sadıkoğlu: İtfaiyenin araç sıkıntısı olduğu gün yüzüne çıktı

Sigara izmaritinden çıktığı düşünülen yangınla ilgili bilgi veren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, sivil savunma ve bölge halkının canla başla yangını söndürmek için mücadele ettiğini belirtti.

Sadıkoğlu, bölgedeki itfaiyenin araç sıkıntısı olduğunun gün yüzüne çıktığını vurguladı.

Sadıkoğlu, yangına çıktığı anda modern araçlarla müdahale edilmiş olsa yayılmayacağını kaydetti ve İskele itfaiyesinin yangınlara anında müdahale edebilecek araçlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye çalışanının bacağının kırıldığını da belirten Sadıkoğlu ona geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bir daha böyle bir şey yaşanmaması temennisini dile getiren Sadıkoğlu Türkiye Cumhuriyeti'ne yangın söndürme çalışmaları için gönderdiği helikopterler ve göndereceği uçak için de teşekkürlerini sundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise yangının ormanlık alana yayılmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Artan hava sıcaklığına paralel olarak yangın tehlikesinin de arttığına vurgu yapan Çavuş, vatandaşlara da büyük görev düştüğünü kaydetti ve vatandaşların dikkatli olmasını istedi.