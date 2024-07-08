585 gün kaçak yaşadı

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Kongo uyruklu Mandefo Blaise Mutendi, Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, soruşturma amaçlı ek süre talep edildi.

Polis, zanlının 6 Temmuz 2024 tarihinde saat 12.30 sıralarında Adli Şube’de görevli bir ekip tarafından Marmara bölgesinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam 585 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinden araştırma yapılacağını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.