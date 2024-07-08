Polis araştırıyor

Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir casinoda oyun oynamak için kasa görevlisine sahte 50 Euro veren Lübnan uyruklu Antoine Kmeid suçüstü tutuklandı.

İfadesinde paranın sahte olduğunu bilmediğini öne süren zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Ayrıca zanlının muhaceret kayıtlarında son olarak Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığının görüldüğü ancak Kuzey Kıbrıs’a giriş kaydının olmadığı belirlendi.

Soruşturmayı yapan polis, 5 Temmuz 2024 tarihinde, Surlariçi'nde faaliyet gösteren bir casino içerisinde müşteri olarak bulunan Antoine Kmeid’in sahte 50 Euro'yu kasa görevlisi C.A.’ya vererek, tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının olay anında casino içerisinde kontrolde bulunan görevli ekip tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını, sahte 50 Euro’nun emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan arama sonucu 250 Euro ve 406 Amerikan Doları tespit edildiğini, paraların emare olarak alındığını açıkladı.

“Sahte olduğunu bilmiyordum”

Polis memuru, zanlının üzerinde bulunan paraların da sahte olup olmadığı hususunda, Sahtecilik Şubesi tarafından inceleme yapılacağını kaydetti.

Zanlının kalmakta olduğunu pansiyonda arama yapıldığını kaydeden polis, kanunsuz bir şey tespit edilemediğini dile getirdi.

Polis memuru, zanlının paranın sahte olduğunu bilmediğini söylediğini, ancak gönüllü ifade vermediğini açıkladı.

Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 6 Mart 2024 tarihinde, Metehan Kara Kapısından çıkış yaptığını ve KKTC’ye giriş yaptığına dair herhangi bir kayıt bulunmadığını belirtti.

Polis, bu hususta da araştırma yapılacağını, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken paralar ile kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlı hakkında ek süre talep etti.

Mahkeme zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

