Önlemler ve cezalar mutlaka artırılmalı

Ölümle sonuçlanan trafik kazaları ülkenin kanayan yarası olurken, son 5 yılda 134 kişi yaşamını yitirdi. Verilere göre; son 5 yıldaki 134 can kaybından 15’i içerisinde bulunduğumuz 2022’nin ilk 8 ayında meydana geldi.

Ölümle sonuçlanan kazaların oluş nedenlerine bakıldığına aşırı sürat ilk sırada yer alırken, alkollü araç kullanmak ikinci sırayı aldı.

Son 5 yılda 134 kayıp

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; Ocak 2018-6 Eylül 2022 tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarının 121’i ölümle sonuçlandı. Kazalar sonucu 134 kişi yaşamını yitirdi. Son 5 yıllık tabloya bakıldığında; 2018’de 24, 2019’da 32, 2020’de 28, 2021’de 35, 2022 yılının ise 9 ayında 15 kişi trafik kazaları sonucu hayatını kaybetti.

İstatistiki verilerde ölümle sonuçlanan kazaların en fazla 08.00-20.00 saatleri arasında yaşaması dikkat çekti.



2022’de 15 ölüm

Öte yandan 2022 yılı Ocak- Eylül ayları arasında meydana gelen 13 kazada 15 kişi yaşamını yitirdi.

Bu yılki ölümlü trafik kazalarının sebepleri arasında, “sürat” suçunun ilk sırada yer aldığına dikkat çekildi.

Verilere göre; 13 kazanın 5’i aşırı sürat, 4’ü alkollü araç kullanma, 2’si yolun solunu tutmama, biri dikkatsiz sürüş ve bir diğeri de sağa ani dönüş yapmadan dolayı gerçekleşti. Ölümle sonuçlanan kazaların bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise; 5’i Gazimağusa’da, 3’ü Lefkoşa’da 2’si Girne’de, 2’si Güzelyurt’ta ve biri de İskele’de meydana geldi.

En çok sürücüler yaşamını yitirdi

Hayatını kaybeden 15 kişiden 6’sının kazayı yapan araç sürücüsü, 3’ünün yaya, 4’ünün kaza yapan araçlarda yolcu olarak bulunanlar, 2’sinin ise motosiklet sürücüsü olduğu belirtildi.

Kazaların oluş şekline bakıldığında ise 5’i iki aracın çarpışması, 5’i sürücünün tek başına kaza yapması, 3’ü yayaya çarpma şeklinde gerçekleşti.

2022 yılında yaşanan kazalar ve nedenleri

Aşırı sürat: 5

Yolun solunu tutmama: 2

Alkol: 4

Dikkatsiz sürüş: 1

Sağa ani dönüş yapma: 1

Ölümlü kazaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa: 3

Gazimağusa: 5

Girne: 2

Güzelyurt:2

İskele: 1

Trafik kazalarında ölen kişilerin ayrımı

Yaya:3

Yolcu:4

Araç sürücü:6

Motosiklet sürücüsü: 2

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022, 09:57