Tatar memnun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Ankara Büyükelçiliği Birinci Sekreteri İfrah Tariq ve ona eşlik eden üçüncü katip Faraz Arshad’ı kabul ederek görüştü.

Pakistan Ankara Büyükelçiliği yetkilerinin KKTC’de bir dizi temaslarda bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan ve KKTC’nin birer dost ülke olduğunu ifade ederek, KKTC’de öğrenci olarak bulunan, çalışan ve yaşayan binlerce Pakistan yurttaşı olduğunu belirtti.

Tatar, birkaç hafta önce Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nda, Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi ile bir araya gelerek görüştüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu görüşmede, KKTC’de yaşamını sürdüren binlerce Pakistan uyruklu kişinin varlığından duyduğu mutluluğu ifade ederek, bu insanların ne denli güvenilir ve çalışkan olduğuyla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ettiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’yle çok iyi ilişkilere sahip, “Müslüman din kardeşleri Pakistan’ın Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi’e aktardığı düşüncelerin Qureshi’de memnuniyet yarattığını” vurguladı.

İlişkilerimizin daha da ileri gitmesini temenni ediyorum

Tatar, KKTC’nin İslamabad’ta özel temsilciliği bulunduğunu anımsatarak, hali hazırda çok iyi ilişkilere sahip iki ülkenin ilişkilerinin daha da ileriye taşınması temennisini dile getirdi.

Pandemi sonrası KKTC’nin gelişiminin devam edeceğine olan inancını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi koşullarının sona ermesinin ardından Pakistan’a geliş gidişlerin normal seyrine döneceğini belirtti.

Tariq: KKTC’de Pakistanlı sayısı artıyor

Ankara Büyükelçiliği Birinci Sekreteri İfrah Tariq de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar’a Pakistan’la ilgili duygu ve düşünceleri nedeniyle teşekkürlerini iletti.

KKTC’de öğrenci ve çalışan olarak bulunan Pakistan vatandaşları ile yapmış olduğu temaslarda gerek eğitim gerekse bürokrasi konularında getirilen memnuniyeti dile getiren Tariq, KKTC İslamabad Temsilciliği’nin KKTC’ye gelecek Pakistan yurttaşlarına yönelik gerçekleştirdiği önemli hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

KKTC’de bulunan Pakistan uyruklu kişilerin sayısının gün geçtikçe arttığını, bu kişilerin KKTC ekonomisine yapmış olduğu katkılar nedeniyle gururlu olduklarını kaydeden İfrah Tariq, KKTC üniversitelerindeki eğitim kalitesinin altını çizdi.

Tatar, Belediye Başkanı Edip’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’i de kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kabulde, Egemen İngiliz Üsleri ve Pile ilgili bilgiler görüşüldü.

Erkut Çelebi’yle de görüştü

Tatar, ayrıca Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayhan Pala ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Erkut Çelebi’yi kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47’nci yılının kutlanmasına yönelik hazırlıkların başladığı bir dönemde Trabzon’dan gelen konukları Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Trabzon’a sevgi ve selamlarını iletti.

Tatar Adana’ya gidiyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; Adana, Tarsus, Erdemli, Mersin ve Silifke’de bir dizi temas ve görüşmelerde bulunmak ve 20 Temmuz Barış Harekâtı törenlerine katılmak üzere bugün Adana’ya hareket edecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Anamur’da düzenlediği etkinliklerin ileri bir tarihe ertelenmesi sonrasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar davetli olarak Adana, Tarsus, Erdemli ve Mersin’de bir dizi temas ve görüşmelerde bulunacak; düzenlenecek olan toplantılar ile TV programlarında Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulunacak.