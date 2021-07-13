Meclis binasının yenisi gerekli

Afet İLBAN

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, meclis binasının günün koşullarına cevap vermediğini söyledi.

Sennaroğlu, Meclis'in yeni bir binaya ihtiyaç duyduğunun açık olduğunu belirterek, "Günün şartlarına, bize yakışan parlamento binasına ihtiyacımız var" dedi.

Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle KKTC'ye gerçekleştireceği ziyarette Meclis'i de ziyaret edeceğini açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

9. Dönem 4. Yasama Yılı sürerken 18 Ocak'ta Meclis Başkanlığı'na seçildiğini hatırlatan Sennaroğlu,

9. Dönem 4. Yasama Yılı'nın iç tüzük gereği 1 Ekim 2020'de başlayıp, 30 Eylül 2021'e kadar devam ettiğini kaydetti.

Kendisi göreve gelene kadar Teberrüken Uluçay'ın göreve devam ettiğini hatırlatan Sennaroğlu, her dönemde 2 defa Başkanlık Divanı seçimi yapıldığını belirterek, bunun sonrasında da komitelerin oluştuğunu söyledi. 9'uncu dönemin birinci yasama yılında Teberrüken Uluçay'ın Meclis Başkanı seçilerek, divanın oluştuğunu ifade eden Sennaroğlu, bunun akabinde de komitelerin oluştuğunu dile getirdi.

Eşit sayı sıkıntı yarattı

4. Yasama yılında Meclis Başkanı'nın seçilememesi ve sürecin uzamasıyla yeni divan oluşmadan komitelerin birinci divan tarafından oluşturulduğuna dikkat çeken Önder Sennaroğlu, 4. Yasama Yılı’nda komitelerde iktidar muhalefet sayısının eşit olmasının sıkıntı yarattığını söyledi.

Meclis arzu edilen verimlilikte çalıştı diyemem...

Seçim tarihinin belirlenmesi ve benzer durumlarla ilgili bazı komitelerde hükümetin çoğunluğunun olmaması nedeniyle Meclis'in sıkıntı yaşadığını ifade eden Sennaroğlu, "Arzu edilen Meclis'in verimli çalışabilmesidir, benim kişisel görüşüm de bu yöndedir. Ne yazık ki geçtiğimiz 4.Yasama Yılı’nda arzu edilen verimlilikte çalıştı diyemem Meclis... Bu herkesin de malumudur" şeklinde konuştu.

Meclis'in çalışmasıyla ilgili kamuoyunda yanlış bir algı olduğunu ifade eden Sennaroğlu, Meclis'in verimli çalışıp çalışmamasının, Meclis Başkanlığı'yla alakalı bir durum olmadığının altını çizdi.

64 toplantı yapıldı,16 tane tasarı yasallaştı

Cumhuriyet Meclisi'nin 4.Yasama Yılı’nda 61 olağan, 3 olağanüstü birleşim olmak üzere Genel Kurul'un toplam 64 toplantı yaptığını ifade eden Sennaroğlu, bu dönemde 16 yasa tasarısının yasallaştığını açıkladı. "Bu sayı çok fazla değildir, arzu edilen miktarda değildir" diyen Meclis Başkanı Sennaroğlu, sıkıntılı bir dönem yaşandığını belirtti.

Komitelerin gündemi

Meclis İç Tüzüğü'nün 21'inci maddesi uyarınca kurulan sürekli komiteler ile 22'nci maddesi uyarınca oluşturulan geçici ve özel komitelerin Meclis tatili sırasında çalışmalarına devam edebilmesi amacıyla 28 Haziran’daki birleşimde yetki verildiğini dile getiren Sennaroğlu, şunları kaydetti:

"Komitelerin gündeminde toplam, Cumhurbaşkanlığı'nca bir daha görüşülmek üzere iade edilen 5 yasa, 172 yasa gücünde kararname, 84 yasa tasarısı, 32 yasa önerisi, 6 karar tasarısı, 2 karar önerisi, 18 kesin hesap yasa tasarısı, 32 dilekçe, 102 Ombudsman raporu ve 127 Sayıştay raporu bulunmaktadır."

İstikrar için hükümetler 5 yıl görev yapmalı

Sennaroğlu, her birkaç yılda hükümetlerin değişmesinin, ilgili bakanlıkta bakanın değişmesinin, Meclis'e gelen yasa tasarılarının kadük olmasının, tekrar geri gitmesi ve yeni hükümetten onay alanların gelmesinin belli bir zamanı öldürdüğünü ve çoğu zaman da yasa tasarılarının güncelliğini kaybettiğini belirtti.

"Bu da acı bir gerçek ülkemiz için... Yaklaşık 40 yılda 40 hükümet... Neredeyse bir yıla bir hükümet düşer. Tabi bu çok sağlıklı bir durum değildir" ifadelerini kullanan Sennaroğlu, halk tarafından yetki alan siyasi partilerin oluşturduğu hükümetlerin ülkede istikrarın yakalanması adına 5 yıl görev yapması gerektiğini söyledi.

Hükümetin 3 Nisan 2022'yi, muhalefetin 21 Ağustos 2021'i önerdiğini ifade eden Sennaroğlu, iki tarih önerisinin de Genel Kurul'da görüşülüp, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'ne havale edildiğini anlattı. Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nde hükümet ve muhalefetin sayısının eşit olması nedeniyle durumun tıkandığını aktaran Sennaroğlu, UBP'nin bu konunun Ad-hoc komitede çözülebileceği gerekçesiyle iki önerinin de Ad-hoc komiteye aktarılması talebinde bulunduğunu kaydetti.

Temmuz, Ağustos, Eylül ayları anayasa gereği tatil dönemi

Ülkede bu kadar sorun varken Meclis'in tatil girmesiyle ilgili eleştirileri de değerlendiren Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis'in 3 ay tatile girmesinin kendi ellerinde olmadığını, Anayasa kuralı gereği olduğunu belirtti.

Meclis'in yeni bir binaya ihtiyacı var

Meclis binasının günün koşullarına cevap vermediğini kaydeden Sennaroğlu, Meclis'in yeni bir binaya ihtiyaç duyduğunun açık olduğunu belirterek, "Günün şartlarına, bize yakışan parlamento binasına ihtiyacımız var" dedi.

Sennaroğlu, bir heyet ziyarete geldiğinde ağırlanacak çok doğru dürüst bir yer olmadığını, Meclis Şeref Salonu'nun var olduğunu ama orada da sınırlı sayıda kişi ağırlanabileceğini söyledi.

Erdoğan Meclis'i ziyaret edecek

Sennaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle KKTC'ye gerçekleştireceği ziyarette Meclis'i de ziyaret edeceğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2021, 03:59