Sinirler gerildi

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Lefkoşa’da hafta başı başlattığı eylem dün hem meclis önünde hem de Tarım Bakanlığı önünde devam etti. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meclisi önünde toplanan eylemciler daha sonra Tarım Bakanlığı’na geçti. Tarım Bakanlığı önünde bir süre bekleyen eylemciler beklemekten sıkılınca getirdikleri hayvan sütlerini bakanlık önüne boşaltarak bakanlığı yumurta yağmuruna tuttu. Daha sonra buradan ayrılan eylemciler yeniden Meclis önüne harekete geçti. Meclis önüne ilerlerken Girne Kapısı yakınlarında trafik akışını kapatan eylemciler kısa süre sonra yeniden meclis önüne geçti.

Sütleri döktüler yumurta attılar

Meclis önünde toplanıp Tarım Bakanlığı önüne giden eylemciler burada bir süre bekledi. Bekleyiş yerini gerginliğe bıraktı ve eylemciler yanlarında getirdikleri sütleri Tarım Bakanlığı önüne boşalttı. Sütleri bakanlık önüne döken eylemciler bu eylemin ardından Tarım Bakanlığını yumurta yağmuruna tuttu. Buradaki eylemin ardından meclise dönen eylemciler yaya olarak izledikleri güzergahta Girne Kapısı yakınlarında trafik akışını kesti. Bir süre sonra ise buradan ayrılarak meclis önüne geldiler.



İkinci kez tarım Bakanlığına gittilerMeclis önünde sakin bir bekleyiş sürdüren eylemciler Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile önceden belirledikleri saatte görüşmek üzere ikinci kez bakanlığa yürüdüler. Tarım Bakanlığı önüne yeniden gelen eylemciler burada beklerken Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetim kurulu üyeleri Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.Bir buçuk saat görüştülerTarım Bakanlığı’nda Bakan Çavuşoğlu ile görüşmeye giren Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetim kurulu üyeleri bir buçuk saatlik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında ise Birlik Başkanı Mustafa Naimoğluları ve Bakan Çavuşoğlu basına açıklamalarda bulundu. Başbakan Ersan Saner ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile görüşme gerçekleştirerek üreticinin taleplerini kendilerine ileterek çözüm çalışması yapacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, görüşme için bakanlıktan ayrılarak Başbakanlığa gitti. Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları ise herhangi bir neticeye varılmadığını söyleyerek, eylemin yarın da devam edeceğini vurguladı.