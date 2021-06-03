Bir günde 3 bin lira kazanmış!

Suna ERDEN

Lefkoşa’da uyuşturucu satışı yapan Nijeryalı 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Lincoln Musa Wachi ihbar üzerine yakalandı.

Göçmenköy’de tespit edilen zanlının cebinde ve iç çamaşırının içerisinde satışa hazır paketler halinde uyuşturucu bulundu.

Zanlının evinde yapılan aramada da satışa hazır 13 paket uyuşturucu bulunurken, ifadesinde suçunu kabul etti.

Zanlının 31 Mayıs’ta 350 Euro’ya 25 gram hintkeneviri aldığı, bir gün sonra bir kısmını 3 kişiye satarak 3 bin lira kazandığı açıklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.



Duruşmada iddiaları aktaran polis, 1 Haziran 2021 tarihinde saat 11.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin Lincoln Musa Wachi’nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar aldığını söyledi.Polis, aynı gün saat 11.40 sıralarında yapılan araştırma sonucu zanlının Lefkoşa’da Şht. Sonay Beyzade Sokak’ta tespit edilerek alıkonulduğunu belirtti.Zanlının üzerinde yapılan kontrolde pantolonun sağ arka cebinde foil kağıda sarılı yarım gram hintkeneviri, sol arka cebinde uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 2 bin TL nakit para ile iç çamaşırı içerisine gizlenmiş şeffaf naylona sarılı 2 gram ağırlığında uyuşturucu bulunarak emare alındığını belirtti.

25 gramı 350 Euro

Polis, zanlının evinde arama yapıldığını ve çanta içerisinde 8 adet büyük 5 adet küçük foil kâğıtlarına sarılı toplam 13 paket halinde satışa hazır vaziyette yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ile rulo şeklindeki foil kağıdı bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının maddeleri 31 Mayıs 2021 tarihinde Lefkoşa'da tanımadığı bir şahıstan 350 Euro karşılığında 25 gram olarak satın aldığının tespit edildiğini belirtti.

Zanlının satın aldığı uyuşturucunun bir kısmını 1 Haziran tarihinde Lefkoşa'da tanımadığı 3 ayrı şahsa satarak 3 bin TL kazanç elde ettiğini kaydeden polis, bin lirasını şahsi ihtiyaçları için harcadığının tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan 4 kişi olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 2 gün tutukluluk kararı verdi.