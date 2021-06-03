Sorunlar mercek altında

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’i telefonla aradığı, ikilinin, ABD- Güney Kıbrıs ortak gündemindeki konuları etraflıca görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros telefon görüşmesinin Blinken’in inisiyatifiyle gerçekleşmiş olmasına dikkat çekti ve “Türk-Amerikan ilişkilerindeki durum ve genel olarak Washington’un Ankara’ya olan yaklaşımı dikkate alındığında, Blinken’in bu inisiyatifinin daha da önem kazandığı” görüşüne yer verdi.

Edindiği bilgilere dayanarak Blinken-Hristodulidis telefon görüşmesinden ortaya çıkanları şöyle sıraladı:

1-ABD Güney Kıbrıs’la ikili işbirliğine değer veriyor ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi taahhüdünü koruyor.

2-ABD Rum yönetiminin komşu devletlerle ve bölgeyle ilgili inisiyatiflerini takip ediyor, “bölge istikrarı ve güvenliğine katkısını” teslim ediyor.



3-Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü ittifakına büyük ilgi duyuyor ve bu ittifakın güçlenerek devam etmesini istiyor.4-Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve deniz bölgelerinde ve kapalı Maraş’ta “her türlü tek yanlı eylemin karşısında duruyor, bu tür eylemlerin kabul edilemez” olduğu duruşuna sahip.5-ABD, Ankara istikametine en üst düzeyde uygun mesajlar gönderiyor.6-ABD, Kıbrıs sorununda iki bölgeli iki toplumlu federasyondan ve uzlaşılmış çerçeveden başka herhangi bir çözüm görüşülemeyeceği net duruşuna sahip.

Samimiyet ve esneklik çağrısı

Öte yandan Rum haber kaynakları, Blinken-Hristodulidis telefon görüşmesin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın, ABD’nin, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik ortak zemin bulunması için Kıbrıs’taki iki taraftan “samimiyet ve esneklik beklediğini’ açıkladığı bilgisi verildi.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, çeşitli konuların ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı Blinken-Hristodulidis görüşmesinde bölgesel işbirlikleri ve anlaşmazlıkların samimi çözümü aracılığıyla Doğu Akdeniz’de istikrarın ileri götürülmesinin önemi üzerinde uzlaşma sağlandığını söyledi.

Blinken’in, ABD’nin “BM’ye ve Kıbrıs’ın iki bölgeli iki toplumlu federasyon olarak yeniden birleşmesi yönündeki çabalarına desteğini sürdürme taahhüdünde bulunarak Kıbrıs’taki taraflara, müzakerelerin yeniden başlaması yönünde ortak zemin bulunması için özellikle samimiyet, esneklik ve uzlaşı gösterme” çağrısı yaptığını belirtti.