Şehrin kalbine önemli dokunuş

Özlem Güran AKKORLU

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından ihale süreci tamamlanan “Eski Toptancılar Hali Kiralama ve Yatırım İhalesi” imza töreni ve bu kapsamdaki “Uray Sokak Toptancılar Hali Dönüşüm Projesi’nin lansmanı dün gerçekleştirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait Eski Toptancı Halinin ARUCAD tarafından kiralanması, ardından restorasyonu ve proje kapsamında, Tiyatro ve Performans Sahnesi ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinin de aralarında bulunduğu yatırımlar yapmasını öngören sözleşmeye, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Sinan Arkın imza koydu.

İmza töreninde LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Sinan Arkın, ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın ve ARUCAD Rektörü Asım Vehbi birer konuşma yaptılar. Bandabulya Sahnesi’ni kullanan LTB Tiyatro Şubesi’nden Kıymet Karabiber de Bandabulya Sahnesi’nin kendileri için önemini aktardı; istedikleri koşullarda oyunlarını sahneleme imkanı sunacağını söylediği ARUCAD Projesi’nin e kendilerini çok heyecanlandırdığını, projenin bölgeyi yaşam merkezi haline getireceğini ifade etti.

Ardından projenin mimari gösterimi yapıldı.

Harmancı: İmzalanan sadece sözleşme değil

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında, imzaladıklarının sadece bir sözleşme olmadığını, şehrin kalbine önemli bir dokunuşun bir şehri nasıl etkileyebileceğiyle ilgili bir tanıtım yapacaklarını kaydetti.



Bölgenin toplumsal hayata katılması ve bölgenin ekonomik anlamda tetiklenmesini hedeflediklerini dile getiren Harmancı, geçtiğimiz aylarda çıktıkları ihaleyi, sürecin sonunda kendilerini en heyecanlandıran, mali yönden en avantajlı ve en başarılı projeyi sunan ARUCAD’ın aldığını anlattı.Harmancı ayrıca imzalanan 15 yıllık sözleşmenin LTB’nin bugüne kadar imzaladığı en yüksek gelirli ihale olduğunu, LTB’nin aylık 30 bin TL civarında gelir elde edeceğini de söyledi.

Sinan Arkın: Tarihi ve kültürel dokuya sahip çıkılacak

ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Sinan Arkın da konuşmasında, üniversiteyi kurarken ekonomi ve kültür de dahil olmak üzere her alanda toplumun ayrılmaz bir parçası olmayı ve ARUCAD’ın içinde faaliyet gösterdiği şehirlerin tarihi-kültürel dokusuna sahip çıkmak ve geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Girne’de belediye ile yaptıkları işbirliği sayesinde bu amaca ulaştıklarını dile getiren Arkın bu fırsatın Lefkoşa’da da karşılarına çıkmasının heyecan verici olduğunu kaydetti.

Erbil Arkın: Gurur verici bir gün

ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın ise konuşmasında, Lefkoşa’ya ayak basmalarına, LTB ile bu protokolü imzalamalarına vesile olan süreçle ilgili bilgiler verdi ve bugünün kendileri için çok gurur verici olduğunu söyledi.

ARUCAD olarak bölgede yapabilecekleriyle ilgili büyük hayaller kurduklarını kaydeden Arkın, 800-900 senelik bu bölgenin nasıl ayağa kaldırılıp, ailelerin tekrar ikamet etmek isteyeceği, sanatla dolu cıvıl cıvıl bir yer hale gelmesine katkı sağlayabileceklerini düşündüklerini ifade etti ve “İnşallah o tohum ARUCAD olur” diye konuştu.

Vehbi: Heyecan verici bir proje

ARUCAD Rektörü Asım Vehbi ise, Lefkoşa’ya kendilerine heyecan veren yeni bir fakülte projesiyle adım attıklarını belirtti, ARUCAD’la ilgili bilgiler verdi.

Vehbi, ARUCAD’ın kar amacı gütmeyen bir vakıf kuruluşu olduğunu, ülkenin ve bulundukları bölgenin kültürel, entelektüel standartları yükseltmek hedefinde olduklarını vurguladı.