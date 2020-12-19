5’li konferans Ocak sonunda

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler parametreleri dışına çıkılamayacağını belirtirken, 5’li konferansın ocak sonunda başlayacağı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Beşliye Olumlu Yanıt – Lute İlk Tur Temasları Konusunda Genel Sekreteri Bilgilendirecek” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un bölgedeki ilk tur temaslarını tamamladığını ve edindiği izlenimin, hiçbir tarafın beşli konferans yapılmasına karşı çıkmadığı yönünde olduğunu iddia etti.

Lute’un BM Genel Sekreterini bilgilendireceğini ve gayrı resmi beşli konferans konusunda olumlu yanıt vereceğini öne süren gazete, bu durumun ise, konferansın ocak ayı sonunda yapılacağı anlamına geldiğini savundu.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise dün yaptığı açıklamada, BM parametreleri dışına çıkan fikirlerin kalıcı olmayacağı şeklindeki görüşünü yinelediğini belirtti.

Habere göre Anastasiadis, Çin, Mısır ve Ukrayna büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Liu Yantao’nun güven mektubunu kabulü sırasında yaptı açıklamada Anastasiadis, “Gerçek anlamda bağımsız, egemen, garantilerden ve yabancı askerlerden arınmış bir devletin oluşması için BM Güvenlik Konseyi kararlarının öngördüğü gibi, uzlaşılmış temel olan iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde adanın yeniden birleşmesi hedefinden vazgeçmediklerini” ifade etti.

Türkiye’ye çağrı yaptı

Anastasiadis, beşli bir konferansın gerçekleştirilmesinin, müzakere sürecinin yeniden başlaması temeline ilişkin tezlerin ve hedeflerin, sürece hakim olacak ortamın ve hayal edilen çözüm şeklinin kesin belirlenmesi adına tüm taraflar için hayati bir önem taşıdığına inandıklarını” da ifade etti.

Anastasiadis ayrıca, Türkiye’nin sözde “uzlaşmaz tutumunu değiştirmesi, tek taraflı ve kışkırtıcı eylemlerinden vaz geçmesi ve gerginliklerin ortadan kalkması adına yapıcı ve sonuç getirici şekilde çalışması için Çin’in de her türlü çabayı göstermesi” yönünde çağrıda bulundu.

Gazete, güven mektubunu sunan yeni Çin Büyükelçisi Liu Yantao’nun ise konuşmasında, “Kıbrıs’ın istikrarını ve barışını bozacak tek taraflı kışkırtma ve eylemlere karşı olduğunu” belirterek, BM Güvenlik Konseyi’nin kalıcı üyesi olarak Kıbrıs sorununa çözüm bulunması yönündeki desteğini sürdüreceklerini vurguladığını aktardı.

Habere göre Anastasiadis, Mısır’ın yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Mohsen Hamza ve Ukrayna’nın yeni büyükelçisi Ruslan Nimchynskyi tarafından sunulan güven mektuplarını da törenle kabul etti.

Anastasiadis, Mısır’la ikili işbirliği ve yine Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan arasındaki üçlü işbirliği konularına vurgu yaparken, Mısır Büyükelçisi Hamza ise, ülkesinin Kıbrıs sorununa ilişkin ilkelere dayalı değişmez tutumunu yineledi.

Habere göre Hamza ayrıca, bölgesel enerji güvenliği, iki ülke arasında ekonomik işbirliği ve ortak tatbikatlarla askeri işbirliği konularına da değindi.