İki devletli  çözüme ‘Hayır’

Anıl IŞIK

Bu Memleket Bizim Platformu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesinde, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda “ayrı egemenliğe dayalı iki devletli çözüm istedikleri” yönünde yaptığı açıklamayı “şiddetle kınadıklarını” açıkladı.

Bu Memleket Bizim Platformu temsilcileri, dün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) saat 11.00’de basın toplantısı düzenledi.

Platform adına açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, “Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine, laik, demokratik kimliğine, kültürüne sahip çıkmak, Kıbrıs sorununun birleşik federal temelde çözüme ulaşması ve kendi kendini yöneten bir toplum yapısı için mücadele veren platform altında toplanan örgütlerinin, Çavuşoğlu’nun Kıbrıs sorunun çözümü konusunda yaptığı açıklamayı şiddetle protesto ettiklerini” söyledi.

Gökçebel, “Lute’un, Guterres çerçevesi olarak bilinen ve tarafların son Berlin zirvesinde karşılıklı olarak üzerinde uzlaşı sağladıkları, Kıbrıs’ta federal çözümü hedefleyen noktadan görüşmeleri başlatma girişimi çerçevesinde, taraflara yaptığı ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Çavuşoğlu’nun ortaya koydukları söylem, çözüm istememekle eş anlam taşımaktadır” dedi.

Gökçebel, egemen, eşit iki devlet tezinin, BM kararları, uluslararası hukuk ve 1968 yılından beri tarafların karşılıklı olarak üzerinde uzlaştıkları tüm BM süreçlerine aykırı olduğunu iddia etti.

Unite Cyprus Now da tepkili

Öte yandan iki toplumlu sivil toplum hareketi Unite Cyprus Now’dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la yaptığı görüşmede “Federasyon projesi sürdürülebilir olmaktan çıktı. Türk tarafı Ada’daki gerçeklere uygun, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü savunuyor” demesi eleştirildi.

“Böylesi bir çözüm mümkün olmadığına göre, statükonun devamıyla kalıcılaşan, fiili ve resmen tanınmayan bir bölünmeyle karşı karşıya kalmaktayız” şeklinde süren açıklamada, “statükonun devamıyla kalıcılaşan bölünmeye karşı ses yükseltme” çağrısı yapıldı.