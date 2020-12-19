Cevap bekliyor

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir televizyon programında belirsizliklerden bunalan toplumun önüne doğru ve gerçekleşme ihtimali olan projeler konulması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs sorunu konusunda açıklamalarda bulunan Erhürman, UBP-HP Hükümeti’nin programında da “Federasyon ölmüştür, bunun yerine artık AB çatısı altında iki ayrı devlet görüşülecek” şeklinde bir ibare olduğunu anımsattı. Daha önce “AB çatısı altında iki ayrı devlet”, şimdiki hükümet programında ise “iki devletli çözüm” diye ifade edilen bu argümanın nasıl uygulanacağını sormaya devam edeceklerini kaydeden Erhürman, şöyle konuştu:

“Çok önemli iki BM Güvenlik Konseyi kararı var. Orada ‘KKTC’yi tanımayın. Legal bir devlet değildir’ deniyor. Dolayısıyla KKTC iki devletten biri olacaksa bu kararların kalkması gerekiyor. Bunun kalkması için de BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin onayı lazım. Sonra Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in de ‘Ben de KKTC’yi tanıdım’ demesi lazım. Bu da yetmez, AB içindeki bütün devletlerin de tek tek tanıması lazım. Bir proje koyuyorsanız toplumun önüne, doğru dürüst, gerçekleşme ihtimali olan bir proje konulmasını istiyoruz. Bu dedikleriyle bizlere ‘çözümü unutun’ demek istiyorlar. Çünkü bunun zemini yok. Eğer niyetiniz Anastasiadis’e reddedemeyeceği bir şeyleri vermekse, onların ne olduğunu bize de söyleyin.”

“Federasyon bir Türk tezidir”

Kıbrıs’ta çözüm formülü iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyondur diyen çok sayıda BM Güvenlik Konseyi kararı olduğuna işaret eden Erhürman, bu konjonktürde bu kararların değişme ihtimali olduğuna kimsenin inanmadığını kaydetti.

“Federasyonu masaya koyan Türk tarafıdır. Federasyon orijinalinde bir Türk tezidir. Biz siyasi eşitlik istiyoruz. Kıbrıs Türk iradesinin geleceğe taşınmasını istiyoruz” diyen Erhürman, siyasi eşitliğin olmadığı bir federasyon modelini kendisinin de kabul etmediğini yineledi.

Erhürman, “Biz federasyonda da siyasi iradeye sahip çıkıyoruz, herhangi bir partinin kurultayında da sahip çıkıyoruz. Çünkü Kıbrıs Türk halkına sahip çıkıyoruz” şeklinde konuştu. Maraş’ın kapsamlı çözümle ilişkilendirilmesine karşı olduğunu da söyleyen Tufan Erhürman, “Ben Maraş’ın açılmasını istiyorum. Görüşmeler devam ederken bile açılmasını istiyorum, ertelenmesini istemiyorum. Ama uluslararası hukuka uygun olarak açılsın ki, biz orada haklı durumdayken, haksız duruma düşmeyelim” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türk halkı hiçbir şeyi unutmaz”

İç politikaya da değinen CTP Genel Başkanı Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve UBP Kurultayı’nda yaşanan müdahaleler ile Ersin Tatar’ın Başbakanlık vekaleti vermeden Cumhurbaşkanlığı’na gitmesini halk unutmayacak” dedi.

“Bizim halkımız kısa vadede unutmuş gibi yapabilir. Ama orta ve uzun vadede hafızası iyidir. Hiç unutmaz” diyen Erhürman, UBP-DP-YDP azınlık hükümeti programının uygulanabilir olduğunu düşünmediğini söyledi.