Tatar tütsülendi

Girne Belediyesi'nin bu yıl 20’ncisini düzenlediği Uluslararası Zeytin Festivali önceki akşam başladı.

Festivalin açılış töreni Zeytinlik köy meydanında gerçekleşti. Bugün sona erecek festivalin açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, Türkiye'den gelen belediye başkan ve temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Festival alanında yapılan açılış konuşmalarının ardından zeytin tütsüsü yakıldı. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü açılışta yaptığı konuşmada, “2019 yılı Mart ayında başlayan pandemi nedeniyle geçen sene festivali gerçekleştiremediklerini, festivali, Facebook üzerinden dijital ortamda yapma kararı aldıklarını ve Festivalin kesintiye uğramasını istemediklerini, insanların belleklerinde yer etsin diye festivali dijital olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konuşmasında, bu sene aşılama miktarının artması ve dolayısı ile toplum sağlığında bir nebze iyileşme olması nedeniyle Belediye Meclisi ile bu etkinliği yapma kararı aldıklarını söyleyen Güngördü, bütün amaçlarının zeytin üreticisi ile el sanatları ile Kıbrıs'a özgü macun ve diğer üretim alanında faaliyet gösteren insanları, şehirde ve şehrin çevresinde yaşayan diğer insanlarla buluşturmak, zeytin, çakıstes ve zeytinyağı üreticilerini tüketicilerle buluşturmayı gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

20 yıl önce dönemin belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin aldığı kararla bu konuda bir farkındalık yaratmak amacı ile zeytin ağacına, zeytine duyarlılığı artırmak amacıyla bu festivali başlattıklarını kaydeden Güngördü, bu festivalden sonra gerçekten zeytin ağacına karşı ve zeytin potansiyeline karşı önemli bir farkındalık yaratılmış oldu ve inşaatlar yapılırken artık zeytin ağaçları daha uygun noktalara taşınmaktadır” dedi.