Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu öğrencileri geçtiğimiz gün uzay hakkında bilgilendirildi. Uzay Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen bilgilendirmede çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesi sağlandı. Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu öğretmenleri, uzay atmosferini anımsatan ortam hazırladı. Miniklere bu ortamda kozmik yaşam anlatıldı. Balonlar şişirilerek uzaylıya dönüştürüldü. Perdelere yıldızlar asıldı, şemsiye ise uydu olarak kullanıldı. Çocuklara, gezegenlerin dönüş şekilleri, yıldızlar, ay ve güneş hakkında bilgiler verildi. Bazı minikler de robot kılığına girerek, günü eğlenceli geçirdi.