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Cihangir liderlik aşkına 1-4

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Aksa Süper Lig’in kapanış gününde Cihangir konuk olduğu Hamitköy’ü farklı mağlup etti

Cihangir liderlik aşkına 1-4
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YER: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
HAKEMLER: Evren Karademir, Sertan Alkın, Engin Akkagün
HAMİTKÖY: Batuhan, Daniel, İbrahim Güler, İbrahim Öksüzoğulları, Kemal(DK 70 Taner), Mehmet Çil, Mert Ateş (DK 78 Burak), Ömer(DK 66 İbrahim Kaba), Rifat, Salih, Toykan.
CİHANGİR: Hamit, Nurettin, Tacettin, Zihni, Mishali, Taner, Hakan, Musa(DK 75 Berkem)(DK87 Berhan), Osman, Selçuk(DK88Hüseyin), Ali(DK 54 Barkın).
GOLLER: DK 34 Toykan(Hamitköy). DK 20 Musa, DK 56,70,89Mishali(Cihangir).

Beyzade ÜNALMIŞ
Mishali’nin (3), ve Musa’nın golleri ile farka giden Cihangir hem 3 puanın sahibi oldu, hem de dördüncü haftanın sonunda liderlik koltuğuna oturdu. İlk devresi 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmanın kazananı 1-4’lük skorla Cihangir olurken, ev sahibi takımın tek golünü Toykan kaydetti.
4.dk: Hamitköy takımının kazandığı serbest vuruşta Toykan’ın arka direğe ortasında Daniel’in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.
20.dk: Cihangir kontra atağında sağ kanattan ceza alanına giren Musa’nın vuruşunda top filelere gitti.0-1
34.dk: Hamitköy takımının kullandığı köşe vuruşunda paslaşarak kullanılan atışta etkili vuruş yapan Toykan skora denge getirdi.1-1
56.dk: Cihangir takımının kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mishali yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi.1-2
70.dk: Cihangir kontra atağında sol kanattan gelişen atakta Taner’in güzel ortasında Mishali farkı ikiye çıkardı.1-3
79.dk: Bir başka konuk takım atağında Mishali’nin ceza alanı içerisinde vuruşunda top üstten auta gitti.
89.dk: Gelişen Cihangir kontra atağında Hamitköy savunmasının arkasına atılan topu iyi takip eden Mishali maçın skorunu tayin etti.1-4
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma Cihangir’in üstünlüğü ile sona erdi. 

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