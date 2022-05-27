Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından tasarlanan “kesişme” temalı festival önceki gün başladı.

KAÜ açıklamasında bugün sona erecek “Mini Art Fest II” isimli festivalin tüm halka açık olduğu belirtildi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi yerleşkesinin bulunduğu Lefkoşa Arabahmet bölgesi 55/57 Social Space’te düzenlenen açılış töreninde KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci yaptığı konuşmada, “Bütün sanat dallarının bir araya gelerek yapacağı atölye çalışmalarıyla birlikte sanatı yeniden keşfedeceğiz” dedi.

Festival kapsamında surlariçinin mimari yapısıyla ilgili atölye çalışması ve Kıbrıslı merhum sanatçı Ayhan Menteş’in eserlerinin duvarlara yansıtılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. KAÜ Kampüsü’ne ait yeşil alanda duvarlara çizilen Ayhan Menteş’in eserleriyle, söz konusu alanın bir açık hava müzesine çevrilmesi amaçlanıyor. Surlariçinde seramik atölyesi çalışması da başladı.

Programlar cyprusamerican uzantılı sosyal medya hesaplarında da yayımlandı.



