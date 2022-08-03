Damak tadına önem verenlerin, son zamanlarda uğrak noktası olan Kekik Meyhane, Merit Park Hotel bünyesinde hizmet veriyor. Kısa bir süre içerisinde kalitesini ortaya koymayı başarmış ve ziyaretçilerinden tam not alarak hafızalarda yer etmiştir.

Ortadoğu, Lübnan ve Kıbrıs geleneksel lezzetlerini bir araya getirerek harmanladığı mezeleri, ara sıcakları, enfes ana yemekleri ve tatlıları ile sizlere unutamayacağınız lezzetleri bir arada deneyimleme fırsatı sunuyor.

Yanı sıra muhteşem manzarasıyla da dikkat çeken Kekik Meyhane, sizlere sadece lezzet şöleni yaratmakla kalmıyor aynı zamanda ruhunuza da ince dokunuşlar yapıyor. Kekik Meyhane sizlere gökyüzünün göz alıcı maviliği ve Akdeniz’in uçsuz bucaksız ihtişamının kesiştiği noktada, ufuk çizgisinde bir akşam yemeği yeme fırsatı sunuyor. Kapalı alanda müziğin büyülü ezgisi, açık alanda ise dalga seslerinin melodileri eşliğinde günün tadını çıkarabilir ve özel günlerinizi daha da özel ve anlamlı kılabilirsiniz.



