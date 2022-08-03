Gerilim ve şiddet

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) öğretmen haklarının geriye götürülmeye çalışıldığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Bakanlık önünde saat 12.00 sularında çadır kuran eylemciler Yüksek Danışma Kurulu toplantısı öncesinde “Topluma ve öğretmene yapılan saldırılar karşısında susmayacağız” ve “Öğretmen boyun eğmez” pankartları açarak Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ve hükümeti protesto etti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş burada eylemcilere hitaben yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz sıcağında öğretmenleri bakanlık önüne toplanmaya zorladığını belirterek, "Bakanlık utanmalı" dedi.

Bakanlık kapısında polisle arbede

Sendika yetkililerinin Bakanlık önündeki açıklamalarının ardından, eylemciler yaşanan arbedenin ardından polis engelini aşarak bakanlığa girdi.

Bunun üzerine Bakan Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı önünde toplanan eylemcilerle görüşmek üzere aşağıya indi.

Burada Bakan Nazım Çavuşoğlu’nun eylemcilere yönelik sözleri sık sık davul sesleriyle kesildi, Çavuşoğlu istifaya çağırıldı ve sendika yetkililerinin Çavuşoğlu’nun makamında görüşme talebi dile getirildi.

Dışarıda davul zurna, içeride oturma eylemi

Sendikaların bakanlıktaki eylemi, Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı’nın yapılmayacağı ve sendikaların bugün istişareye çağrılacağının açıklanmasının ardından sona erdi.

Öğretmen sendikaları, Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı için çağrıldıkları saatte bakanlık önünde ve içerisinde eylem yaptı. Bazı eylemciler, bakanlık önünde kurulan çadırlarda beklerken, bazıları ise bakanlık içerisinde oturma eylemi yaptı. Bakanlık içerisindeki bekleyiş sırasında düdükler çalınarak, sloganlar atılırken, dışarıda da davul zurna çalındı ve sloganlar atıldı.

Diyalog kapısı açık…

Konuşmaların ardından bakanlık içerisindeki bekleyiş devam etti. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hasan Taçoy ve Maliye Bakanı Alişan Şan bakanlıktan ayrıldı. Bu sırada eylemciler ıslık çaldı.

KTOEÖS Başkanı Elmalı ve KTÖS Genel Sekreteri Maviş, iki bakanın ayrılması sonrasında basına yaptıkları açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan iki bakanla yaptığı toplantı hakkında sendikalara bilgi vermesi için görüşme talep edeceklerini söylediler.

Diyalog kapısının açık olduğunu ifade eden sendika yetkilileri, istişare toplantısı ve Öğretmenler Yasası’nın bütününü görüşmek için komite kurulmasına hazır olduklarını yinelediler.

Sendika yetkilerinin, Eğitim Bakanı ile görüşme talebinde bulunduğu sırada Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket açıklama yaparak, dün Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı yapılmayacağını, bugün ilgili sendikaların istişareye çağrılacağını bildirdi.

Şirket’in açıklamasının ardından iki sendikanın eylemi bakanlık önündeki toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

