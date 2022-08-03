Sadece Haziran’da 342 bin turist

Güney Kıbrıs’ın turizm gelirlerinde geçen yıla oranla bu yıl önemli artışlar olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’taki turizm gelirlerinin, Rusya pazarı eksikliğine karşın artış gösterdiğini, 2022 yılının ilk beş ayında gelirlerin yarım milyar Euro’yu geçtiğini yazdı.

Gazete seyahat acentelerinin araştırmasına dayanarak Cystat’ın yayımladığı veriler ışığında yıllık artışın yüzde 341 olduğunu belirtti. Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turistlerin başında İngilizler geliyor.

Gazete haberinde ayrıca Haziran 2022’de Güney Kıbrıs’a 372 bin 324 bin turistin gittiğini; 2021’de u rakamın 184 bin 159 olduğunu yazdı.

Politis gazetesi ise Güney Kıbrıs’ta hane halkı ve işletmelerin 2022 yılının ilk üç ayındaki borcunun 56.2 milyar Euro olduğunu bildirdi.

Habere göre hane halkının, 2022’nin ilk üç ayındaki borcu ise 20.2 milyar Euro olarak kaydedildi.

Finansal olmayan şirketlerin borcu ise Mart 2022 sonu itibarıyla 36 milyar Euro şeklinde yer aldı.