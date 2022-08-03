‘Gizli oyunlar ifşa edildi’

İsviçre’nin Crans Montana kasabasında yer alan Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler’e ait gizli belgenin Fileleftheros gazetesi tarafından ifşa edilmesi Kıbrıslı Rumları ikiye böldü.

Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos, 4 Temmuz 2017'de Crans Montana’da gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) tutanaklarının geçtiğimiz Pazar günü gazetede ifşa edilmesinin ardından dün açıklamada bulunarak “bunların gerçek olayları teyit ettiğini, aynı zamanda BM tarafından bazı kişilerin sızdırdığı şeylerin yanlış anlatılar olduğunu kanıtladığını” ileri sürdü.

Bunun Rum hükümetinin Pazar günü ifşa edilen tutanaklar konusundaki ilk resmi tepkisi olduğunu yazan Fileleftheros, gazetenin ifşa ettiği yeni tutanakların “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’daki müzakereler döneminde kayda geçirilen gerçek olaylarla ilgili defalarca kez söylediği şeyleri teyit ettiğini” öne sürdü.

Açıklamasında kimseyle anlaşmazlığa düşme gibi bir niyeti bulunmadığını da ifade eden Pelekanos, “bir yandan Türk tarafını Crans Montana’daki konferansın başarısızlığa uğramasıyla ilgili sorumluluklarından kurtarmak, diğer yandan da Kıbrıs Rum toplumunun iç cephesinde anlaşmazlık yaratma nihai hedefiyle, bazı BM unsurları tarafından, 4 Temmuz’da meydana gelen olaylarla ilgili sızdırılan anlatıların yanlış ve yanıltıcı olduğu bir kez daha teyit edilmiştir” iddiasında bulundu.

Rum hükümetinin, şu an geçmişten söz etmenin zamanı olduğunu düşünmediğini de dile getiren Pelekanos, “olayların ve tarihi gerçeğin, son 5 yıldır, bizzat BM tutanakları tarafından çürütülen anlatıları kabul edenleri yalanladığını” ekledi.

DİKO Türkiye’yi suçladı

Gazeteye göre DİKO partisi açıklamasında, “Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün yalnızca Türkiye’nin suçu olduğunun net olduğu” iddiasında bulunurken, Ekologlar adına açıklamada bulunan Efi Ksanthu ise, Ekologların istediği şeyin şeffaflık ve insanların Kıbrıs sorununun perde gerisinde tam olarak ne olduğunu bilmesi olduğuna işaret etti.

Ksanthu, Ekologların her şeyin ortaya çıkmasını istediğini de belirtti.

Ulusal Halk Cephesi (ELAM) ise açıklamasında “İsviçre’deki hileli müzakerelerden söz ederek, belgelerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin arkasında oynanan oyunları ifşa ettiğini” öne sürdü.

Belgelerin sızmasının arkasında bizzat Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bulunduğunu savunan Rum Başkanlık adaylarından Ahilleas Dimitriadis ise, iç cepheye yönelik sızıntıların yalnızca zarar verdiklerini ifade etti.