“Sözün bittiği yer”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) son gelen elektrik faturalarıyla işletme giderlerindeki artışın tahmin edilen yıllık yüzde 160’dan, yüzde 200’lere dayandığını kaydetti; “Elektriğe son bir ayda gelen zamlar, ne işletme ne de aile bütçesi bıraktı” dedi.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ardıç yazılı açıklamasında, bütün bu yaşananlardan ve yapılanlardan sonra hükümetten bir beklentileri olamayacağını kaydetti, sözün anlamı kalmadığını, halkı savunmak, yeni bir seçenek yaratmanın başta muhalefet partileri olmak üzere, vicdanı olan herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Giderlerindeki büyük artışa rağmen cirosunda artış yapamayan birçok işletme olduğunu ifade eden Ardıç, “Elektrik Kurumu; kötü niyetler ve farklı amaçlardan dolayı neredeyse iflasa sürüklendi. Şimdi de ortaya çıkan zarar faiziyle birlikte halka ödetilmek isteniyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomik yıkım ve eşitsizlik yarattı

Öte yandan KTEZO açıklamasında elektrik zammının ekonomik yıkım ve eşitsizlik yarattığını Açıklamada ortaya çıkanın sadece gelir eşitsizliği olmadığı kaydedildi, “Yoksulsanız ilaca, tahlile, hastaneye ulaşamıyor, randevu alamıyor, hastalığınızın son noktasında sedyeyle taşınmak zorunda kalıyorsunuz. Yoksulsanız kaldığınız evin kira sorunundan dolayı ha şimdi evden atılacak ha yarın kaygısı içinde ömrünüzü tüketiyorsunuz” denildi.

Bu durum karşısında herkesin sorumluluk alması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Krizin tüm olumsuzluklarını, krize yol açan tüm ekonomik ve sosyal çarpıklıkları, çökerttiğiniz kurumların zararlarını halka fatura etmenin bedeli mutlaka ödenecek. Çok ağır ödenecek” ifadelerine yer verildi.