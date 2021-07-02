Üst düzey katılım oldu

Polis Teşkilatı’nın 57’nci kuruluş yıl dönümü çerçevesinde resepsiyon düzenlendi.

Polis Genel Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 28’inci Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, GKK Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Balta, bazı siyasi parti temsilcileri ile diğer askeri ve sivil yetkililer de katıldı.

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından resepsiyon, müzik dinletisi, halk dansları gösterisi ve Polis tanıtım film gösterisi ile devam etti.

Tatar: Takdir ediyorum

Polis Teşkilatı’nın 57’nci kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılan yetkilileri ve konukları selamlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, resepsiyona katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Polis Teşkilatı’nın bazı eksiklikleri olduğunu ancak hükümetin görevini yerine getirmesiyle bu eksikliklerin giderilerek Polis Teşkilatı’nın güçlendirileceğini ve polisin görevini en iyi şekilde yerine getirmesine olanak sağlanacağını söyledi.

Polisin, ülkede güvenliğin, huzur ve barışın sürdürülmesi için elinden geleni yaptığını belirten Tatar, “Ortaya koydukları performans, özgüven ve ülkeye yaptıkları katkıları takdir ettiğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Saner: Görevleri çok önemli

Başbakan Ersan Saner, resepsiyonda yaptığı konuşmada, 1964 yılında kurulan Polis Teşkilatı’nın bugün daha güçlü olarak halka hizmet verdiğini ifade ederek, ülkedeki huzur ve asayişin sağlanmasında polisin önemli bir görev yürüttüğünü ifade etti.

Başbakan Saner, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 2021 Mali ve İş Birliği Protokolü kapsamında açıklanan katkılardan 5 milyon TL’lik bir kaynağın da polise aktarıldığını açıkladı.

Soyalan: Büyük bir kararlılıkla görev yapıyoruz

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da konuşmasında, Polis Teşkilatı olarak, Anayasa ve yasalardan aldıkları yetki ve halktan aldıkları güçle günün 24 saati kamu düzeninin ve insan haklarının korunması için kararlılıkla polisin görevini yapmakta olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021, 04:15