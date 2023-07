45 dakikada Kıbrıs

Uluslararası unsurun Türkiye-AB, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs sorununda kademeli olarak bir paket model uygulamak için perde gerisinde birbirine paralel yoğun bir çalışma yürütmekte olduğu, bu çalışmaların Eylül ayındaki BM Genel Kurulu’nda zirveye çıkartılmasının hedeflendiği bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Güney Kıbrıs’a bugün gerçekleştireceği ziyaret sırasında 45 dakika baş başa görüşeceği Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’ten “Atina’nın, içerisinde hareket edebileceği çerçevenin sınırlarını açık ve samimî şekilde çizmesini ve iki bölgeli iki toplumlu federasyon söylemini uluslararası unsuru ikna edecek şekilde netleştirmesini” isteyeceği haber verildi.

Fileleftheros, “Bütün Açık Cepheler Satranç Tahtasında… Eylül’de New York Sahne Fonu Önündeki Çalışmalarda Almanya ve ABD Başrol Oynuyor” başlıklı manşet haberinde, çeşitli aktörler ve doğrudan müdahiller arasında perde gerisinde yapılan görüşmelerin Eylül’de New York’taki BM Genel Kurulu’nu Kıbrıs sorunu, Türkiye-AB ve Türk-Yunan ilişkileri için kavşak nokta haline getirmeyi amaçladığını yazdı.

Birçok şeyin, New York’ta yapılacak temaslardan çıkacak sonuçlara bağlı olacağı, ilerleme olur ve perspektifler oluşursa o zaman birbirinden farklı meselelerin “birleşik kaplar” olarak işlemesi, “bütün meseleler, tamamen ya da kısmen tamamlandığında sonuç getirecek bir bulmacanın parçaları gibi işlemesine çalışılacağı” kaydedildi.

Gazetenin aktardığına göre, Türkiye-AB ilişkileri bağlamında Rum yönetimi AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olması çabalarını sürdürürken Türkiye’nin AB ile ilişkilerini “canlandırma ilgisi yeniden nüksetti.” Brüksel, “küçük ama Türkiye için önemli meseleleri içerecek sepetle” Olumlu Ajanda’ya yöneliyor. Bu çerçevede Rum yönetimi, -belki Yunanistan da- sepete “Kıbrıs kökenli meseleleri” de koymak için müdahale edecek. Bu bağlamda Rum yönetimi ile Almanya arasında direkt iletişim kanalı oluşturulduğu ve çoğu gizli yürütülen karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmekte olduğu belirtildi.

Habere göre ABD’nin kendi sebepleriyle Türkiye-AB ilişkilerinin iyileştirilmesine ilgi gösteriyor olması gelişmeleri daha zorlayıcı hale getiriyor. Bu nedenle meselenin, New York’taki çalışma gündeminin bir bölümünü oluşturması bekleniyor. Washington’un F-16 savaş uçağı satışı planını kolaylaştırmak için Türkiye’yi, Batılıların sürekli muhatabı olması için bir normalleşme sürecine sokmaya çalıştığı da kaydedildi.