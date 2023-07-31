Boksör Mehmet

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Görneç köyünde, önceki gün akıllara durgunluk veren bir olayın yaşandığı ileri sürüldü. Mehmet İnce isimli zanlının, eşini, sırf annesinin evine giderek hellim istediği gerekçesi ile dövdüğü ve gözlüğü ile takma dişlerini kırdığı iddia edildi. Geçitkale polisi tarafından tutuklanan İnce, dün teminat maksatlı nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Umut Beyazlar, zanlının, 29 Temmuz saat 15.30 sıralarında, Görneç’te, annesinin evine giderek hellim istediği gerekçesi ile eşi Ş.İ’yi elleriyle hızlı şekilde yere düşürdüğünü ve dereceli gözlüğü ile 5 adet takma dişinin kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının, 15 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı nit kefilin, 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.