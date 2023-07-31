Ekipler seferber oldu

Lefkoşa’ya bağlı Balıkesir köyünde bulunan çöplük alanda bir yangın meydana geldi.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangının olduğu bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına belediye ekipleri de destek verdi. Yangın söndürme çalışmaları geç saatlere kadar devam ederken, uzun süren soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Seyir halindeki TIR tutuştu

Öte yandan İskele-Karpaz ana yolu üzerinde seyir halindeki bir TIR araçta meydana gelen yangın, zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lokum Restoran çemberi yakınlarında önceki gün saat 13.30 sıralarında, Bahri Göksu kullanımındaki RN 236 plakalı TIR araçta seyir halindeyken, patlayıp lastikten atılan parçaların aracın sıcak aksamlarına temas ederek, alevlenmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, TIR aracın arkasında takılı bulunan dorsenin orta ve arka dingilleri, sol dört lastiği ve bir adet körüğü yanarak, zarar gördü.

