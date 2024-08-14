13 ülkeye yayıldı

M çiçeği (mpox) virüsü hızla yayılıyor. Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde yayılan virüse karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirdi. 13 ülkeye yayılan virüs nedeniyle şimdiye kadar 517 kişi yaşamını yitirdi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, M çiçeği hastalığının Afrika ülkelerinde hızla yayıldığı belirtilerek, halkın hastalık nedeniyle uyarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsün yayılmaması için bazı önlemler alındığı bildirildi.

M çiçeği hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası yolcular için bir sağlık beyanı formu hazırlandığı aktarılan açıklamada, ülkeye giriş yapacak her yolcunun sağlık beyanı formunu doldurmak zorunda olduğu ifade edildi. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) 9 Ağustos'ta yayımladığı rapora göre, ocak ayından 8 Ağustos'a kadar 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi virüse yakalandı, 14 bin 719 şüpheli vaka kayda geçti.

Acil durum ilan edildi

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya, M çiçeği salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

Kaseya, "M çiçeği hastalığını Kıta Güvenliği Halk Sağlığı Acil Durumu olarak ilan etmek keyfi bir durum değil, sorumluluktur." dedi.

Afrika'daki hükümetleri M çiçeği hastalığının yayılmasını önlemek için Africa CDC ile çalışmaya çağıran Kaseya, salgına karşı kıtaya aşı getirme taahhüdünde bulundu. Kaseya, vaka ve ölüm sayıları hakkında haftalık toplantılar düzenleneceğini ifade etti.

Africa CDC'nin 9 Ağustos'ta yayımladığı rapora göre, ocaktan 8 Ağustos'a kadar 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi virüse yakalandı, 14 bin 719 şüpheli vaka kayda geçti.

Virüs nedeniyle 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) olmak üzere 517 kişi yaşamını yitirdi.

Hem hayvanlardan hem insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor.

Belirtileri neler?

Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor.

Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.