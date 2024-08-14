İlgiyle izlendi

Başbakanlık Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi iş birliğiyle Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) tarafından hayata geçirilen BonBonTrack (Kıbrıs’ın Son Kartalı) isimli belgeselin prömiyeri Avenue Cinemax sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Belgesel gösterimini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anamuhalefet lideri, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun yanısıra çok sayıda doğasever de izledi. Yoğun ilgi nedeniyle peş peşe birkaç gösterim yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, katılımın yüksek olmasının ülke değerlerinin korunması açısından önemli olduğunu söyledi.

Ülkedeki kuşların korunup, yaşamlarına devam etmesi, ırklarının yok olmaması ve türlerinin devamı için yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı çalışmalardan dolayı Çevre Bakanlığı, KUŞKOR ve ilgili diğer derneklere teşekkür etti.

