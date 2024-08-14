‘Great Sea’ askıda

İsrail-Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında deniz altından döşenecek kabloyla elektrik bağlantısını içeren “Great Sea Interconnector” projesinin, Türkiye’nin müdahalesine takıldığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Girit’le İlgili Kablo Türkiye’ye Takıldı- Hükümetin Kablo Konusunda Konuşmasını İstiyorlar” başlıklı haberinde, kısa süre önce gazetede yer alan ve elektrik bağlantı projesinin tamamlanmasını engelleyebilecek jeopolitik tehlikenin; Türkiye’nin giderek daha fazla önem kazanmasıyla ilgili bilgilerin doğrulandığının görüldüğünü iddia etti.

Gazete şu an acil olan ve Avrupa Komisyonu ile ADMİE’nin de istediği şeyin, projenin Türkiye’nin eylemleri nedeniyle yarıda kesilmesi durumunda ADMİE’nin tüm masraflarının karşılanacağı konusunda iki hükümetin ADMİE karşısında siyasi sorumluluk üstlenmeleri olduğuna işaret etti.

Yapılan haberlere göre Yunanistan’daki enerji düzenleme kurulunun projenin, projeyi yürüten kurumun açıkça sorumlu tutulamayacağı nedenden ötürü başarısızlığa uğraması halinde ADMİE’nin yaptığı tüm harcamaları geri almasının onaylanmasını taahhüt ettiğini kaydeden gazete, Yunanistan’daki enerji düzenleme kurulunun bu taahhütte bulunması için Miçotakis hükümetinin olaya müdahale ettiğini belirtti.

Rum hükümetinin ise şimdilik böyle bir sorumluluk üstlenmediğini kaydeden gazete, Rum hükümetinin ADMİE’nin, elektrik bağlantısının Türk müdahaleleri yüzünden iptal edilmesi durumunda herhangi bir mali külfete maruz kalmayacağına dair şartı konusunda henüz bir görüş belirtmediğini kaydetti.

Alithia gazetesi ise “Büyük Bir Başarısızlık Daha Masada” başlıklı haberinde, Rum Enerji Bakanı Papanastasiyu’nun elektrik bağlantısı projesinden vazgeçilmesi olasılığından söz etmesini öne çıkardı.