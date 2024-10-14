15 asker yaralandı

BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne saldırılar devam ediyor. Son 3 günde 3 kez saldırıya uğrayan BM Barış Gücü UNIFIL, bu kez de İsrail tanklarının hedefi oldu. UNIFIL, İsrail tanklarının mevzinin ana kapısını yıktığını ve mevziye zorla girdiğini duyurdu. 15 askerinin hafif şekilde yaralandığını bildiren Barış Gücü, ihlâlleri "şok edici" olarak nitelendirdi ve İsrail'den açıklama talep etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "BM Barış Gücü'nü savaş bölgelerinden çekmenin zamanı gelmiştir" dedi. İsrail ordusu ise yaralı askerleri tahliye etmeye çalışan İsrail tankının BM mıntıkasına birkaç metre girmek zorunda kaldığını ve düşman ateşi durduğunda olay yerinden ayrıldığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik kara ve hava saldırıları devam ederken, Hizbullah da füzelerle karşılık veriyor.

Mavi Hat olarak bilinen İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar sürerken, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü bir kez daha hedef oldu.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, üç müfreze İsrail askerinin, Mavi Hat'tan Lübnan'a geçtiğinin gözlemlendiği bildirildi.

Barış Gücü, İsrail tanklarının güneydeki Ramyah'da bulunan UNIFIL mevzisinin ana kapısını yıktığını ve mevziye zorla girdiğini duyurdu.

İsrail askerlerinin, üssün ışıklarının söndürülmesini istediği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"15 barış gücü görevlisi, aynı noktaya birden fazla mermi atılmasının duman yayması sonucu cilt tahrişi de dahil olmak üzere çeşitli etkilere maruz kaldı."

BM barış gücü askerleri, İsrail askerlerinin Lübnan sınır köyünde hareketlerini engellediğini de söyledi ve İsrail'den "şok edici ihlaller" için açıklama talep etti.

İrtibat mekanizması vasıtasıyla tepki gösterdiklerini ve tankların 45 dakika son üsten ayrıldığını belirten BM Barış Gücü, "Tanklar ayrıldıktan sonra üssün 100 metre yakınına art arda ateş açıldı, Barış Gücü askerleri dumandan etkilendi" açıklamasında bulundu.

Netanyahu: BM Barış Gücü'nü savaş bölgelerinden çekme zamanı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "BM Barış Gücü'nü savaş bölgelerinden çekmenin zamanı gelmiştir" dedi.

"BM Barış Gücü'nün tahliye edilmemesi onları Hizbullah'ın rehineleri haline getirdi" diyen Netanyahu, "İsrail, BM Barış Gücü kayıplarını engellemek için her türlü çabayı gösterecek, ve bu savaşı kazanmak için gereken her şeyi yapacağız. BM Barış Gücü personeline zarar verilmesinden duyduğum üzüntüyü belirttim" açıklamalarında bulundu.