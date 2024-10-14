‘Cronos’ yatağı oldukça verimli

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ilk Rum doğal gazının ENI tarafından 6’ncı parseldeki “Cronos” yatağından, muhtemelen 2027’de çıkacağını”, EXXONMobil’in de 2025 başlarında beşinci parseldeki “İlektra” hedefinde ve 10’uncu parseldeki “Glafkos” yatağı bölgesinde iki sondaj yapacağını söyledi.

Haftalık Kathimerini’ye verdiği özel röportajda 6’ncı parselin lisans sahibi İtalyan ENI şirketinin, yıl sonuna kadar “Cronos” yatağını geliştirme ve üretim planını sunmasını beklediklerini söyleyen Papanastasiu Cronos yatağını ENI’nin Mısır’daki mevcut sıvılaştırma altyapılarına bağlayacak yaklaşık 60 kilometrelik bir boru hattı döşenmesi gerekeceği bilgisini de verdi.

Papanastasiu deniz altına döşenecek boru hattının kısa sürede kurulabileceğini belirterek ilk Kıbrıs doğal gazının sıvılaştırılmak ve oradan da uluslararası pazarlara gönderilmek üzere Mısır’a 2027’de gideceğini söyleyebilirim” dedi.

Yorgos Papanastasiu Amerikan ExxonMobil şirketinin de 2025 başlarında iki sondaj yapacağını, bunlardan birinin 5’inci parseldeki “İlektra” hedefinde ve diğerinin de 10’uncu parseldeki “Glafkos” yatağı bölgesinde olacağı bilgisini de verdi. 12’nci parseldeki “Afrodit” yatağı lisans sahibi Amerikan Chevron şirketinin, amaca hizmet eder görünen bir ön geliştirme planı sunduğunu anlatan Papanastasiu “İstenilen, planın 4 ay içerisinde tamamlanması ve yolun sonunda sürprizle karşılaşılmamasıdır.” ifadesini kullandı.

