Evde ekmek dönemi

Özlem ÇİMENDAL

Hayat pahalığının artması, somun ekmeğin fiyatının 5 buçuk liraya çıkması vatandaşı tasarruf yollarına itti.

Harcamalarını kısıtlayan vatandaş evde ekmek yapmaya da başladı. Bu nedenle son aylarda çuvalla un alımı arttı.

Her biri 50 kilo olan bir çuval unun fiyatı 495 lira olurken, 220 adet ekmek yapılabiliyor. Market fiyatlarına bakıldığında ise 220 adet somun ekmek bin 210 lirayı buluyor. Vatandaş evde ekmek yaparak ayda 760 lira kar ediyor.

Vatandaş sadece ekonomik açıdan değil lezzet açısında da karlı çıkıyor. Zeytinli, hellimli ekmek türleri de evde yapılırken, hem daha sağlıklı hem de daha doyurucu oluyor.

Evde yapılan ekmekler ise ya avlularda bulunan tandırlarda ya da fırınlarda pişiriliyor.

Ciddi anlamda arttı

Konuyla ilgili Diyalog’a açıklama yapan ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit, çuval un satışlarında ciddi anlamda bir artışın söz konusu olduğunu doğruladı. Raşit, “Vatandaşlar evde ekmek yapmaya yöneldi” dedi.

Raşit, artan girdi maliyetleri ve elektrik faturalarının yüksek gelmesinin ülke ekonomisine sert bir darbe vurduğunu söyledi.

Raşit, sürekli Türkiye ile kıyaslanmalarını da eleştirerek, Türkiye’de yapılan sübvanse ve teşviklerin KKTC sanayisine ve işletmelerine yapılmadığının da göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getirdi.

Raşit, “Bizim üretim alanımız ağır sanayi motorlarının çalıştığı bir sitemdir. Bizim motorları daha az çalıştırarak, tasarruf etme gibi bir lüksümüz yok. Bu fiyatlarla ve bu gidişatla nasıl üretim yapacağız?” dedi.