Malzeme eksikliği yaşanıyor

Özlem ÇİMENDAL

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Laboratuvarı malzeme eksikliği nedeniyle 4 Nisan’dan bu yana gıda denetimlerini yapamıyor.

Konuyla ilgili Devlet Laboratuvarı yetkililerinden alınan bilgiye göre; 7 Mart’ta 3 ayrı firmaya ihale edilen tahlil maddelerinin 15 gün ile bir aylık süre içinde adaya ulaşması bekleniyordu. Ancak; firma yetkilileri, Türkiye’de ve tüm dünyada yaşanan ham madde sıkıntısı ve taşımacılıkta yaşanan gecikmeler nedeniyle, KKTC Devlet Laboratuvarı’nın siparişlerini Mayıs ayında teslim edebileceğini bildirdi.

Diyalog’a konuşan Devlet Laboratuvarı Dairesi Müdürü Doğuş Elmas, malzeme eksikliğini doğrularken, bunda kendilerinin herhangi bir ihmalinin bulunmadığını söyledi. Elmas “Biz

7 Mart’ta 3 ayrı firmaya ihaleyi verdik ve normalde siparişlerimiz 15 gün, en fazla bir ay içinde gelirken bu kez aksama oldu” dedi.

Gecikmenin, tüm dünyayı etkisi altına alan gelişmelerden kaynaklandığını belirten Elmas, malzemenin Mayıs ayında geleceğini ve gıda tahlillerinin yeniden başlayacağını kaydetti.

Devlet Tahlil Laboratuvarı’nda 32 kişinin görev yaptığını ve yanan binanın 6 yıldan bu yana tamir edilememesi nedeniyle Veteriner Dairesi binasında çalıştıklarını söyleyen Elmas “İlaç, su, ekmek, arpa, buğday, temizlik malzemelerinin tahlillerini biz yapıyoruz” dedi.