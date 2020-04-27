İki garson tutuklandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübüne baskın yapan polis, içeriye gizlice müşteri alındığını ve fuhuş yapıldığını tespit etti.

Coronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken içeriye müşteri alıp para karşılığı cinsel ilişkiye girilmesini sağlayan garsonlar Abdulaziz Oğul ve Hasan Güneş gözaltına alındı. Zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılardan Oğul’un müşteri bulduğu, anlaşmayı sağladığı belirtildi.

Güneş’in ise gece kulübünde çalışan konsomatris ile müşteriyi bir araya getirdiği ve bu iş için bin lira aldıkları kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, bir gece kulübünde garson olarak çalışan Abdulaziz Oğul’un, aynı yerde konsomatris olarak çalışan A.K. isimli kadının para karşılığında cinsel ilişkiye girmesi için arabuluculuk yaptığını söyledi.

Polis, zanlı Oğul’un müşteri olan M.O. isimli şahıs ile görüşüp fuhuş için bin liraya anlaşma yaptıklarını ifade etti.

Polis memuru, bu anlaşmanın ardından Abdulaziz Oğul’un kendisi ile aynı gece kulübünde garson olarak çalışan Hasan Güneş’e talimat verip, M.O. ile konsomatrisin bir araya gelmesini sağladığını açıkladı.

Alınan ihbar üzerine baskın yaptıklarını kaydeden polis, garsonlar Güneş ile Oğul’un gözaltına alındığını söyledi.

Polis, zanlıların ‘fuhuşa teşvi’k suçunun yanı sıra Bakanlar Kurulu’nun işletmelerin kapalı tutulması kararına uymadıklarını da belirtti.

Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, çalışma izinlerinin olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı şartı ile zanlılar hakkında tutuksuz yargı kararı verdi.