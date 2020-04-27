Eylem planı hazırlanacak

Başbakan Ersin Tatar, normalleşmeye geçmek için, ilgili her bakanlığın, bilimsel gerçeklere uygun olarak kendi yetki alanları çerçevesinde bir eylem planı hazırlayacağını belirtti. Tatar, hazırlanacak plana hafta içinde yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında son halinin verileceğini söyledi. Tatar, “Hayatı normale döndürürken bilim yolu izlenecek” dedi.

Tatar, KKTC’deki bütün üniversitelerin ekonomi bölümü öğretim üyeleri ve ekonomistler ile bir araya gelerek “normalleşme planı” hakkında görüştü.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirilen ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un da hazır bulunduğu toplantıya, ekonomi bölümü bulunan üniversitelerden öğretim üyeleri ile ekonomist Bülent Şemiler, Ahmet Aker, Mustafa Gündüz, Emre Olgun katıldı.

Beş saat süren toplantıda Başbakanlık bürokratları da hazır bulundu.

Hükümetin Covid-19 mücadelesi konusunda bilimsel gerçekler ve sürdürülebilirlik temelinde çok olumlu sonuçlar veren radikal siyasi kararlar ürettiğini belirten Başbakan Ersin Tatar, hayatı normale döndürürken de aynı yolun izleneceğini belirtti.

Normalleşmeye geçmek için, ilgili her bakanlığın, bilimsel gerçeklere uygun olarak kendi yetki alanları çerçevesinde bir eylem planı hazırlayacağını belirten Başbakan Ersin Tatar, hafta içinde yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında plana son halinin verileceğini kaydetti.