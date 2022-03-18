493 hasta taburcu edildi

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 538 pozitif vakaya rastlandı, 493 kişi taburcu edildi, can kaybı olmadı. Kuzeyde toplam test sayısı 6 milyonu geçerken, can kaybı sayısı 205’te kaldı. Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı da 687 olarak açıklandı.

Güney Kıbrıs'ta ise Covid-19 nedeniyle bir kişi yaşamını yitirirken, 96 bin 399 testle 3 bin 951 vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan Covid -19 test sayısının 10 bin 629 olduğunu, 538 pozitif vakaya rastlandığını, 493 kişinin taburcu edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre vakalardan 251 kişi Lefkoşa, 136 kişi Girne, 90 kişi Gazimağusa, 25 kişi Güzelyurt, 28 kişi İskele, 8 kişi Lefke bölgesinden tespit edildi.

Covid-19 genel tablosu

Dün yapılan test sayısı 10 bin 629.

Dün saptanan pozitif vaka sayısı 538.

Yerel vaka sayısı 538.

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 493.

Yapılan toplam test sayısı 6 milyon 139 bin 795.

Toplam vaka sayısı 75408.

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 7 1033.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 4 bin 172.

Pandemi merkezindeki hasta sayısı 42.

Karantinadaki vaka sayısı 4 bin 123.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 205.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 7.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 687.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 296.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 206.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 1868.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 136569.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta Covid-19 nedeniyle bir kişi yaşamını yitirirken, son 24 saatte yapılan 96 bin 399 testle 3 bin 951 vaka saptandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hastanede tedavi gören 113 kişinin 23 tanesinin durumu ciddi.

Hastaların yüzde 58,4’ünün aşısız olduğu kaydedildi.

Normalleşme devam ediyor

Bu arada Rum Bakanlar Kurulu, anaokulu, kreşler ve özel okullardaki öğrenciler için “test to stay” uygulanması kararı alırken, okul gezilerinin bu yıl önlemler alınarak yapılabilmesine de karar verdi.

Alithia ve diğer gazeteler, Bakanlar Kurulu’nun önceki günkü toplantısında, anaokulu ve okul öncesi eğitimdeki 3 yaş ve üstü çocukların yakın temaslı olmaları durumunda antijen testleriyle okullarına gidebileceklerine karar verdiğini yazdı.

Habere göre söz konusu kararda, pozitif bir vakanın yakın temaslısı olan 3 yaş ve üstü okul öncesi çocuklarının, temasın 3, 5 ve 7’nci günlerinde negatif antijen testiyle okullarına devam edebilecekleri vurgulandı.