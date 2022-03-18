Ciddi uyardı

Kuzey Kıbrıs’taki ilaç eksikliği ve beraberinde getirdiği sorunlar çözülemiyor.

Son 4 aydır kanser hastalıkları olmak üzere birçok önemli ilaç tedarik edilemezken, vatandaşlar özel eczanelere yönelmek zorunda kalıyor.

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, yetkililerin sürekli ilaç sıkıntısının giderileceğine dair açıklamalar yaptığını ancak bir sonuca varılmadığını ifade etti. Öksüz, gerekli önlemler alınmaması halinde ilaç sıkıntısının önümüzdeki günlerde daha da artacağını belirtti.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu da ilaç sıkıntısının bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu arada devletin temin edemediği ilaçları yüksek fiyatlarla eczanelerden alan vatandaşlar isyan noktasına geldi.

Çocuğuna menenjit aşısı yapmak isteyen ancak devlette bulamadığı için 608 lira ödeyerek eczaneden alan bir vatandaş, dün sosyal medya hesabından, “Bizim paramız vardı aldık ya olmayanlar ne yapacak ”diyerek serzenişte bulundu.

Öksüz: Tek çare ek bütçe

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilaç sıkıntısına değinen Öksüz, Türkiye’de ilaca yapılan yüzde 37,43’lük zammın, üretici firmaları memnun etmediğini, bundan dolayı Türkiye iç piyasasına tam anlamıyla ilaç veremediğini belirtti.

Öksüz, “Bunun sonucunda ise tahmini 3-4 ay içerisinde, “Yurt Dışı Piyasası Olduğumuzdan” yine ihracat yasağı kapsamı içerisinde yer alacak ve ciddi kalem ilaçların eksikliği yine ülkemizde boy gösterecektir” ifadelerini kullandı.

Yetkililerin ilaç sıkıntısı kalmayacağına dair birçok kez açıklama yaptığını hatırlatan Öksüz, şöyle devam etti:

İlaç ve Eczacılık Dairesi ilaç tedariki için aylarca bütçenin geçmesini bekledi. Bütçe geçtikten sonra, ihale seçim yasaklarına takılacağından, daire yetkilileri YSK’dan yasalara uygun bir şekilde seçim yasaklarına takılmaması için canla başla uğraşarak izin aldı. Bütçe görüşmeleri sonunda ise ihaleler için sadece ve sadece aktarılan kaynak 120 milyon TL oldu. Aktarılan bütçe bugünün şartlarında sadece geçici süreliğine yeterli olacaktır. Kısacası, sürekli duyduğumuz “ 2-3 hafta içerisinde ilaç sıkıntısı kalmayacaktır” cümlesini muhtemel haziran ayından sonra yine bolca duyacağız.

Bu saatten sonra çözüm ne? Sadece ek bütçe.”

Gardiyanoğlu: Seferberlik ilan edilmeli

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu da sosyal medyada yaptığı paylaşımda Başbakan Sucuoğlu’na çağrıda bulunarak,

“Sağlıkta seferberlik ilan etmenin zamanı geldi ve geçiyor. Gerçekleşmeyecek vaatler yerine gelin hep birlikte çözümü kolay olan yarım asırlık sorunları çözelim” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, paylaşımında şunları belirtti:

Sayın Başbakan Faiz Sucuoğluna hem hükümetin başı hem de bir hekim olarak çağrımdır;

1-Derhal ülkedeki ilaç sıkıntınsa el atın. Ülkede aylardır ilaç sıkıntısı yaşanıyor.23 Şubat'ta Sağlık Bakanı açıklama yaptı; ‘bir ay içinde bu sıkıntı bitecek’ diye…15 Mart'ta yeni açıklama yaptı; ‘3 haftaya bitecek’ dedi. Sayın Başbakan ilaçta ihale iptal edildi, yeni bir ihaleye çıkıldı 3 haftaya kadar da bu sıkıntı bitmeyecek. Niye toplumla dalga geçiyoruz.

2-Yeşil Reçete'deki denetimsizlik yıllardan beridir sürüyor. Tek yapmanız gereken ilaçta otomasyona geçmek.

3-Devlet artık ilaç stoku yapmamalı. Bunu Sağlık Bakanı da ‘İlaç getiriyoruz değişiyor sonra hepsi elimizde kalıyor. Halkımız ilaçlarını yazılan reçeteler karşılığında eczanelerden tedarik edebilmeli’ dedi.

4-Sağlıkta seferberlik ilan etmenin zamanı geldi ve geçiyor. Gerçekleşmeyecek vaatler yerine gelin hep birlikte çözümü kolay olan yarım asırlık sorunları çözelim.