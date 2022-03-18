Bu düzen böyle devam edemez

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, elektriğe hesapsız zam yapıldığını belirterek, hükümeti eleştirdi.

Hükümetin, elektrik ve akaryakıtta sürekli zam yapar konumda olduğunu söyleyen Erhürman “Maliye’nin elektrik zammı konusunda elini taşın altına koymadığını” belirtti.

CTP lideri Erhürman, tv2020’de Eğrisi Doğrusu programına konuk oldu ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erhürman, “Ne kadar daha bu memleket, her şeyin döviz üzerinden hesaplandığı ama gelirlerin TL olduğu bir sistemle kendini döndürebilecek?” diye sordu.

Elektrik ve akaryakıt zamlarının domino etkisi yarattığını belirten Erhürman, alım gücünün her gün daha da düştüğünü belirtti. Erhürman, zamlar konusunda maliyenin elini taşın altına koymamasını eleştirdi.

Yerel yönetim seçilerine de değinen Erhürman, “Yerel yönetim seçimleri 4 yılda bir yapılır. Ertelenmesi durumunda, bunun anayasaya aykırı olacağı açıktır. Haziran 2022’de seçim yapılacak. Yapılmaz derseniz, bu anayasa ihlalidir. Buna müsaade etmeyiz” dedi.

“Maliye elini taşın altına koymalıydı”

Hükümetin, elektrik ve akaryakıtta sürekli zam yapar konumda olduğunu söyleyen CTP lideri Erhürman, elektriğe yapılan zammın, “hesapsız yapıldığını” söyledi.

“Faturaya bakıldığı gün, UBP’nin adını da faturada görmesi gerekir herkesin” diyen Erhürman, bu konuda aylardır öneri yaptıklarını ifade etti.

“Maliye’nin elektrik zammı konusunda elini taşın altına koymadığını” ileri süren Erhürman, ‘bu zihniyetin, elini sürekli halkın cebine attığını’ iddia etti.

Fiyat İstikrar Fonu’nun (FİF) önemine işaret eden Erhürman, söz konusu fonun amacının, fiyat istikrarını sağlamak olduğunu hatırlattı.

“Fiyat istikrar fonu aşağıya çekilmeliydi”

FİF ile ilgili değerlendirme yapan CTP lideri Erhürman şöyle devam etti:

“FİF şu anda aşağıya çekilmeliydi ki akaryakıt biraz olsun ucuzlasın. 30 kuruş da FİF’e zam yaptılar akaryakıtta. Amaç yine maliyenin gelirlerini artırmak. Alım gücü düşecek, alım gücü düştüğünde insanlar alamayacak. Haziran ayında hayat pahalılığında bunu da ödemek zorunda kalacak maliye.

İnsanların alım gücünün daha da zor duruma sokulduğunu ifade eden Erhürman, “Hane halkı durmadan maliyeyi besleyip de nereye gittiği belli olmayan bir kaynağı yaratmak yükümlülüğü altında değildir” dedi.

“Akaryakıtta indirim açıklandı, süt pahalı oldu”

Hükümetin “yanlış başladığını, 3 yıldır da yanlış yaptığını” savunan CTP lideri Erhürman, akaryakıtta ‘indirim’ açıklandığı gece, sütün pahalı olduğunu anımsattı.

Söz konusu durumu “alarm zili” olarak niteleyen Erhürman, sosyal sigortaların borçlanmaması durumunda maaş ödeyemeyecek duruma getirildiğini kaydetti.

“Anayasayı ihlal etmenize müsaade etmeyiz”

Yerel yönetim seçimlerinin tarihinin Anayasa’da net olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Yerel yönetim seçimleri 4 yılda bir yapılır. Ertelenmesi durumunda, bunun anayasaya aykırı olacağı açıktır. Haziran 2022’de seçim yapılacak. Yapılmaz derseniz, bu anayasa ihlalidir. Buna müsaade etmeyiz” dedi.