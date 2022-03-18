Öncelik diyalog

Filiz SEYİS

Bazı sendikalar, düzenledikleri ortak basın toplantısı ile zamlara ve halkın alım gücünün korunmasına yönelik önerilerini açıkladı. Öncelikli olarak hayat pahalılığı ödeneğinin iki ayda bir maaşlara yansıtılmasını talep eden sendikalar, bugün saat 16.00’da Başbakana önerilerini sunacaklarını duyurdu.

KTAMS Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında, KTAMS, KAMUSEN, KTOEÖS, KTÖS, HAK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar ile DEV-İŞ’e bağlı sendikalar yer aldı.

Zamlara tepki gösteren, çözüm önerilerini sunan ve hükümetin halkın alım gücünü korumaya yönelik adım atmasını isteyen sendikalar, aksi takdirde eylem haklarını kullanacaklarını açıkladılar.

Bengihan: Bunun adı halk düşmanlığıdır

Basın toplantısında ilk olarak söz alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “insafsızca yapılan zamlara dur demek ve talep ile öneriler sunmak” amacıyla sendikaların bir araya geldiğini belirterek, halkın alım gücünün korunması noktasında talep ve önerileri olduğunu aktardı.

Hükümet edenlerin ekonomik sıkıntılar konusunda bir hassasiyeti veya halk için bir gailesi olmadığını savunan Bengihan, “Ülkemizde gerek pandemi gerekse Türk Lirası’nın döviz karşısında erimesi nedeniyle zaten alım gücü gerileyen halkın daha da fakirleşmemesi konusunda önlem alınması gerekirken, maalesef hükümet halkı zam yağmuruna tutmuştur. Bunun adı halk düşmanlığıdır” dedi.

Toplantıda kimler konuştu?

Basın toplantısında; KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, KAMU-SEN Başkanı Metin Atan ve Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz birer konuşma yaptı.