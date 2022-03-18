banner556

Zeytin dalı uzatıldı

Taçoy’u ziyaret eden HÜR-İŞ Federasyonu, ülkede yaşanan sıkıntıları işbirliği içinde çözebileceklerini söyledi

banner558
Zeytin dalı uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. 
Açıklamaya göre Hasan Taçoy kabulde yaptığı konuşmada, en büyük işçi sendikası olan Hür-iş Federasyonu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,  çalışma yaşamındaki sıkıntıları sendikalarla bir araya gelerek,  işbirliği içinde değerlendireceklerini ve diyalog yoluyla sorunların aşılmasına katkı sağlamak için çalışacaklarını belirtti.
HÜR-İŞ Başkanı Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a yeni görevinde başarılar dileyerek, çalışma hayatında yaşanan sıkıntıları Bakan Taçoy’a aktarmak istediklerini ifade etti.
Küçük esnafın, özel sektörde asgari ücretin altında çalışan emekçilerin sorunlar yaşadığını kaydeden Serdaroğlu, ihtiyat sandığı ve sigortalar ilgili sıkıntıların da olduğunu söyledi.
Serdaroğlu çalışma hayatındaki sorunları istişare yaparak işbirliği içinde çözmeye hazır olduklarını kaydetti.

banner560
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Aynı tas aynı hamam
Aynı tas aynı hamam
  1. KIBRIS

banner471

banner474