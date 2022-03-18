Beraber yürüdük biz yollarda

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi kabul etti. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Kıbrıs Türk halkının, hak ettiği yere mutlaka geleceğini vurguladı.

Meclis Başkanı Töre de, “Bizim tek güvencemiz, Anavatan Türkiye’dir ve Kıbrıs Türk halkının kendi milli iradesi ile kurulan KKTC’dir. Devlet esastır ve devletimizden asla vazgeçmeyiz” dedi.

Açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Töre’yi, KKTC Meclis Başkanı seçilmesinden dolayı kutlayarak, ziyareti nedeniyle Zorlu Töre’ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Zorlu Töre’nin, milletvekili olmadan önce de milli davanın savunulmasında çeşitli kurum ve kuruluşlarda, Türkiye Cumhuriyeti’nde üniversite yıllarında yaptığı çalışmaların yankılarının hâlâ devam ettiğini belirtti.

Birlikte seçimlere girip milletvekili seçildiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“İkimizin de yaptığı köy ziyaretleri, vatandaşla iç içe olmamız, halka yansımış bir dayanışma, arkadaşlık ve milli davaya yaptığımız büyük hizmetlerin bir parçasıdır. Halk iradesiyle seçim kazanıp benim Cumhurbaşkanı, sizin de KKTC Meclis Başkanı olarak birlikte çalışma fırsatı yakaladık. Yurt dışı ziyaretlerimde bana vekâlet edeceksiniz. Kariyerimizin bu noktasında bunu çok anlamlı bulduğumu da paylaşmak istiyorum.

Meclis Başkanı olarak yüce Meclis’in çalışmalarına önderlik edeceksiniz, 50 milletvekilinin de birlikte çalışıp üretmesine, yeni yasaların geçirilmesine, kurum ve kuruluşların çalıştırılmasına, tecrübeniz ve çalışkanlığınızla bu devletin ihtiyaçlarına liderlik yapacaksınız.

Birlikte katılacağımız törenler, ziyaretler, uluslararası kamuoyuna vereceğimiz mesajlarla Enosis uğruna devletin dışına itildiğimiz ve Yunanistan’ın da desteğiyle işgal edilen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ardından 1974’te bütün dünyaya bizim egemenliğimizin, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün hakkımız olduğunu söylemeye devam edeceğiz.”

Töre: Tatar’ın tezlerini destekliyorum

Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, milli davanın yürütülmesinde Cumhurbaşkanlığı makamının çok büyük bir etkisinin olduğunu ifade etti. Töre, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ortaya koyduğu tezleri, Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini dile getirdi.

“Kıbrıs’ta iki devlete dayalı bir çözüm modeli yolunun yürünmesi gerektiğine inanıyorum” diyen Töre, şunları belirtti:

“Bizim tek güvencemiz, Anavatan Türkiye’dir ve Kıbrıs Türk halkının kendi milli iradesi ile kurulan KKTC’dir. Devlet esastır ve devletimizden asla vazgeçmeyiz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz.”

Oktay’dan Töre’ye kutlama

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilmesi dolayısıyla Zorlu Töre’ye mesaj göndererek tebrik etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022, 12:09